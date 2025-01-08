Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фрукты останутся свежими: новая наноплёнка из луковой шелухи творит чудеса
Как сэкономить кучу денег? В эти часы обязательно стоит выключать радиаторы
Александр Легков объяснил снижение интереса к „Тур де Ски“ отсутствием россиян: это отмечает и норвежец Нортуг
Иностранные автомобильные издания высоко оценили Lada Niva Sport
Полив рассады: частота и рекомендации для здоровья растений
Как правильно выбрать гель для душа в зависимости от потребностей кожи?
Туриста из Китая спасли на пути к полюсу холода Оймякон
Постные лепёшки — отличная альтернатива хлебу: простой и быстрый рецепт на сковороде
Цены на яйца подскочили на 70%: полки магазинов США пустеют

Тыква в рационе: что нужно знать, чтобы избежать проблем

3:39
Здоровье

Тыква — это настоящая находка для тех, кто заботится о своем здоровье. Этот овощ не только вкусный, но и обладает впечатляющим набором полезных свойств. Однако есть группы людей, которым стоит употреблять тыкву с осторожностью или вовсе избегать её.

Тыква
Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тыква

Чем полезна тыква

Тыква заслуженно считается суперфудом. Она низкокалорийна — всего 26 калорий на 100 граммов — и полностью лишена жиров и натрия. Это делает её идеальным продуктом для людей, стремящихся поддерживать здоровый вес и заботиться о сердце.

Состав тыквы впечатляет:

Углеводы и белки — 2% и 2% соответственно;

Витамины и минералы:

  • 21 мг кальция
  • 0,8 мг железа
  • 340 мг калия
  • 426 мкг витамина А
  • витамины B5, C, E, K
  • рибофлавин, тиамин, лютеин
  • медь, магний, фосфор, селен

Такое богатство микроэлементов помогает укреплять здоровье и поддерживать организм в тонусе.

Полезные свойства тыквы

Улучшение пищеварения

Благодаря высокому содержанию клетчатки, тыква способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Она улучшает перистальтику, поддерживает полезную микрофлору и снижает риск образования желчных камней.

Укрепление иммунитета и здоровья глаз

Тыква богата витамином С, цинком и селеном, которые укрепляют иммунитет. А витамин А способствует здоровью зрения, защищая сетчатку глаза и снижая риск возрастных заболеваний.

Польза для костей и кровеносной системы

Витамин K, редко встречающийся в продуктах, укрепляет кости, предотвращает остеопороз и улучшает свертываемость крови. Это особенно важно для пожилых людей.

Очищение организма

Тыква помогает выводить плохой холестерин, нормализует функции печени и улучшает обмен веществ. Регулярное употребление тыквы способствует регенерации клеток и улучшению состояния организма в целом.

Когда тыква может навредить

Несмотря на все преимущества, не всем людям подходит тыква. Вот случаи, когда её употребление стоит ограничить:

Проблемы с желудочно-кишечным трактом

При гастрите и язвенной болезни (особенно в период обострения) клетчатка может раздражать слизистую желудка.
При колитах или синдроме раздражённого кишечника возможны метеоризм, вздутие и спазмы.

Сахарный диабет

Сырая тыква имеет низкий гликемический индекс, но после термической обработки он возрастает. Людям с диабетом следует консультироваться с врачом и строго контролировать порции.

Аллергия

Хотя аллергия на тыкву — редкость, она всё же может возникать. Симптомы включают зуд, сыпь, отёки и даже проблемы с дыханием.

Низкая кислотность желудка

Тыква снижает кислотность желудочного сока, что может усугубить проблемы пищеварения у людей с гипоацидным гастритом.

Желчнокаменная болезнь

Из-за желчегонного эффекта тыква может провоцировать движение камней в желчном пузыре, что опасно для людей с этим диагнозом.

Проблемы с водно-солевым балансом

Высокое содержание калия делает тыкву нежелательной для людей с почечной недостаточностью или нарушениями водно-солевого обмена. Избыток калия может негативно сказаться на работе сердца.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Обсудить
Сейчас читают
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Здоровье
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы Аудио 
Как понять, что пора менять моторное масло? Четыре простых способа
Авто
Как понять, что пора менять моторное масло? Четыре простых способа
6 бесполезных кухонных гаджетов, которые только займут место
Недвижимость
6 бесполезных кухонных гаджетов, которые только займут место Аудио 
Популярное
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале

Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.

Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Гигантский резервуар воды в 140 триллионов океанов: открытие учёных
Вулканы подо льдом Антарктиды: таяние запускает серию опасных процессов
7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега
Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров
Как понять, что пора менять моторное масло? Четыре простых способа
Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Последние материалы
Тыква в рационе: что нужно знать, чтобы избежать проблем
Цены на яйца подскочили на 70%: полки магазинов США пустеют
Собака перестанет нервничать у ветеринара: вот что нужно сделать хозяину
Магия и медицина: 4000-летняя гробница Древнего Египта удивила учёных
Вот что произойдёт, если не выключать телефон раз в неделю
Влияние ароматов уходовой косметики на настроение
Как организовать комфортные поездки с четвероногими друзьями
Рассыпчатый рис: как приготовить любимое блюдо ресторанного уровня у себя дома
Когда начинать садить томаты на рассаду: советы для 2025 года
5 способов применения скорлупы грецких орехов в вашем саду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.