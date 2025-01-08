Тыква в рационе: что нужно знать, чтобы избежать проблем

3:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тыква — это настоящая находка для тех, кто заботится о своем здоровье. Этот овощ не только вкусный, но и обладает впечатляющим набором полезных свойств. Однако есть группы людей, которым стоит употреблять тыкву с осторожностью или вовсе избегать её.

Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тыква

Чем полезна тыква

Тыква заслуженно считается суперфудом. Она низкокалорийна — всего 26 калорий на 100 граммов — и полностью лишена жиров и натрия. Это делает её идеальным продуктом для людей, стремящихся поддерживать здоровый вес и заботиться о сердце.

Состав тыквы впечатляет:

Углеводы и белки — 2% и 2% соответственно;

Витамины и минералы:

21 мг кальция

0,8 мг железа

340 мг калия

426 мкг витамина А

витамины B5, C, E, K

рибофлавин, тиамин, лютеин

медь, магний, фосфор, селен

Такое богатство микроэлементов помогает укреплять здоровье и поддерживать организм в тонусе.

Полезные свойства тыквы

Улучшение пищеварения

Благодаря высокому содержанию клетчатки, тыква способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Она улучшает перистальтику, поддерживает полезную микрофлору и снижает риск образования желчных камней.

Укрепление иммунитета и здоровья глаз

Тыква богата витамином С, цинком и селеном, которые укрепляют иммунитет. А витамин А способствует здоровью зрения, защищая сетчатку глаза и снижая риск возрастных заболеваний.

Польза для костей и кровеносной системы

Витамин K, редко встречающийся в продуктах, укрепляет кости, предотвращает остеопороз и улучшает свертываемость крови. Это особенно важно для пожилых людей.

Очищение организма

Тыква помогает выводить плохой холестерин, нормализует функции печени и улучшает обмен веществ. Регулярное употребление тыквы способствует регенерации клеток и улучшению состояния организма в целом.

Когда тыква может навредить

Несмотря на все преимущества, не всем людям подходит тыква. Вот случаи, когда её употребление стоит ограничить:

Проблемы с желудочно-кишечным трактом

При гастрите и язвенной болезни (особенно в период обострения) клетчатка может раздражать слизистую желудка.

При колитах или синдроме раздражённого кишечника возможны метеоризм, вздутие и спазмы.

Сахарный диабет

Сырая тыква имеет низкий гликемический индекс, но после термической обработки он возрастает. Людям с диабетом следует консультироваться с врачом и строго контролировать порции.

Аллергия

Хотя аллергия на тыкву — редкость, она всё же может возникать. Симптомы включают зуд, сыпь, отёки и даже проблемы с дыханием.

Низкая кислотность желудка

Тыква снижает кислотность желудочного сока, что может усугубить проблемы пищеварения у людей с гипоацидным гастритом.

Желчнокаменная болезнь

Из-за желчегонного эффекта тыква может провоцировать движение камней в желчном пузыре, что опасно для людей с этим диагнозом.

Проблемы с водно-солевым балансом

Высокое содержание калия делает тыкву нежелательной для людей с почечной недостаточностью или нарушениями водно-солевого обмена. Избыток калия может негативно сказаться на работе сердца.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

