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Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали

2:49
Здоровье

Гигиена помогает нам чувствовать себя комфортно и защищает от болезней. Но насколько часто стоит принимать душ или ванну? Ответ зависит от множества факторов: образа жизни, климата, состояния кожи и даже того, как вы проводите день.

Горячая ванна
Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горячая ванна

Индивидуальный подход к гигиене

Мыться нужно, чтобы удалить загрязнения, пот, микроорганизмы и предотвратить неприятный запах. Частота водных процедур определяется такими факторами, как активность, работа сальных желез, микрофлора кожи, потоотделение и даже окружающая среда.

Например, если вы работаете из дома и проводите день в чистой одежде после вечернего душа, мыться можно реже. Но если утром вы отправляетесь в офис или на тренировку, гигиена становится обязательной.

Для тех, кто интенсивно потеет, живет в жарком климате или занимается спортом, стоит освежаться чаще. В жару иногда требуется принимать душ до трех раз в день. Но если частое мытье вызывает сухость и раздражение кожи, возможно, стоит пересмотреть привычки и косметику.

Душ или ванна

Хотя ежедневное купание кажется полезной привычкой, не всегда это так. Ванна и душ по-разному влияют на кожу.

Ванна подразумевает более длительный контакт с водой, косметическими средствами и даже загрязнениями. Пенящиеся средства часто содержат синтетические добавки, которые могут сушить кожу. После ванны важно ополаскивать тело чистой водой, но многие этим пренебрегают.

Лучше выбирать натуральные соли и масла для ванн, которые обладают увлажняющим или расслабляющим эффектом. Однако время процедуры не должно превышать 15-20 минут. Людям с сухой кожей, дерматитом или псориазом врачи рекомендуют короткий душ вместо ванны.

К тому же, душ экономит воду и деньги, а также более гигиеничен: загрязнения и косметика сразу смываются с кожи, а не остаются в воде.

Когда лучше принимать душ

Частота и время водных процедур зависят от образа жизни. Многие моются дважды в день: утром — для свежести, вечером — чтобы смыть пот и пыль. Вечерний душ позволяет сохранять постельное белье чистым, что важно для профилактики размножения пылевых клещей.

Утренний душ помогает справиться с запахами и предотвратить неприятные ситуации в течение дня, особенно если вы активно двигаетесь. Основное внимание стоит уделять подмышкам, стопам и интимным зонам. Остальные части тела можно просто промывать водой, особенно если кожа чувствительная.

Уточнения

Гигие́на (от греч. ὑγίεια — «здоровье», ὑγιεινός — «здоровый»; лат. sanitas) — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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