Увлажнитель воздуха ваш лучший друг в холода: как он спасает здоровье

2:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С приходом холодов мы стремимся утеплить дом, включая отопление и закрывая окна. Но знаете ли вы, что это может негативно сказаться на вашем здоровье? Сухой воздух — частая причина осенних простуд и проблем с дыханием. Давайте разберёмся, почему важно поддерживать оптимальную влажность воздуха в помещении.

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка больна

Почему увлажнённый воздух важен

Наш нос — это природный фильтр, способный увлажнять и очищать воздух, поступающий в лёгкие. Пульмонолог Эми Браун объясняет:

Увлажнённый воздух необходим для правильной работы дыхательной системы, так как он позволяет доставить свежий и чистый воздух в глубокие отделы лёгких.

Когда воздух слишком сухой, нос вынужден работать активнее, чтобы увлажнить его. Это ослабляет его защитные функции, облегчая проникновение вирусов, вызывающих простуды и респираторные инфекции.

Как сухой воздух разрушает защиту носа

Ринолог Питер Хванг подчёркивает, что здоровье носа зависит от правильного увлажнения слизистой оболочки. Эта оболочка, покрытая слоем слизи, выполняет роль щита, блокируя вирусы и бактерии. Микроскопические клетки в полости носа, подобные крошечным "щёткам", выметают патогены. Однако в условиях сухости их работа нарушается.

При низкой влажности и холоде до 50% клеток теряют способность защищать организм. Это приводит к снижению иммунной защиты носа.

Признаки сухости носа

Как понять, что воздух в вашем доме слишком сухой? Обратите внимание на такие симптомы:

ощущение сухости, зуда или дискомфорта в носу

густая слизь, вызывающая заложенность

шелушение кожи вокруг носа

желтоватая слизь

частые носовые кровотечения

Как решить проблему

Чтобы избежать неприятных последствий, важно поддерживать оптимальную влажность в помещении — на уровне 35-45%. Вот несколько рекомендаций:

Используйте увлажнитель воздуха. Это поможет бороться с сухостью, но не переусердствуйте — чрезмерная влажность тоже вредна и может способствовать появлению плесени.

Регулярно проветривайте комнаты. Свежий воздух помогает сбалансировать влажность.

Применяйте назальные спреи с физраствором. Они обеспечат временное увлажнение слизистой.

Избегайте ароматизированных средств дома, так как они могут раздражать нос.

Найдите баланс и создайте комфортный микроклимат, чтобы наслаждаться зимой без простуд и дискомфорта!

Уточнения

Просту́да (англ common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

