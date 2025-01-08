Лосось или тунец: какую рыбу выбрать для здоровья

3:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление рыбы — это не просто вкусный способ разнообразить рацион, но и вклад в здоровье сердца, мозга и иммунной системы. Диетологи рекомендуют взрослым есть рыбу минимум 113 граммов (две-три порции) в неделю. Но какая рыба полезнее — лосось или тунец?

Почему рыба — это важно

Рыба богата белком, витаминами и жирными кислотами омега-3, которые необходимы организму. Независимо от способа приготовления — будь то гриль или жарка — лосось и тунец отлично впишутся в ваш рацион. Но между ними есть существенные различия, которые могут повлиять на ваш выбор.

Лосось: источник полезных жиров и витаминов

Лосось — это жирная рыба, которая делится на две основные категории: тихоокеанский и атлантический. Тихоокеанский лосось чаще встречается в дикой природе и включает такие виды, как нерка, кижуч и королевский лосось. Атлантический лосось обычно выращивается на фермах.

С точки зрения состава, лосось богат белком и омега-3 кислотами, но атлантический лосось более калориен из-за повышенного содержания жиров.

Пищевая ценность (80 граммов):

155 калорий

22 грамма белка

6 граммов жира

3,8 мг витамина B-12 (158% суточной нормы)

14 мг витамина D (71% суточной нормы)

8,6 мг ниацина (54% суточной нормы)

Лосось славится мягким, чуть сладковатым вкусом и нежной текстурой. Он идеально подходит для тех, кто ищет источник полезных жиров и витаминов.

Тунец: белковый чемпион

Тунец — это крупная морская рыба, популярная по всему миру. Виды тунца включают желтопёрого, альбакора, голубого и скипджека. Каждый вид отличается содержанием жира и калорий.

Желтопёрый тунец считается экологичным и обычно продаётся в виде стейков. Он менее жирный, но богат белком и важными витаминами.

Пищевая ценность (80 граммов):

110 калорий

25 граммов белка

0,5 грамма жира

92 мг селена (167% суточной нормы)

18 мг ниацина (112% суточной нормы)

0,9 мг витамина B-6 (53% суточной нормы)

Тунец отличается плотной текстурой и более мясным вкусом. Это отличный выбор для тех, кто ищет низкокалорийный продукт с высоким содержанием белка.

Основные различия

Омега-3 жирные кислоты

Главное отличие между лососем и тунцом — это содержание жиров. Лосось значительно богаче омега-3 кислотами, такими как EPA и DHA, которые важны для здоровья сердца и мозга. Тунец, в свою очередь, менее калориен и содержит меньше жира.

Для похудения и здоровья

Если ваша цель — снижение веса, тунец может стать вашим союзником благодаря низкой калорийности и высокому содержанию белка. Лосось подойдёт тем, кто хочет улучшить здоровье сердца и мозга за счёт омега-3 кислот.

Что выбрать

И лосось, и тунец — это ценные источники белка, которые подойдут для любой диеты. Ваш выбор зависит от целей: хотите больше омега-3 — выбирайте лосось, стремитесь к низкокалорийному рациону — тунец станет идеальным вариантом.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.

