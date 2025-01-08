Слабость и головные боли: возможно, вашему организму не хватает этого витамина

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый из нас нуждается в достаточном количестве фолиевой кислоты — витамина, играющего важнейшую роль в организме. Этот элемент способствует нормальной работе сердца, синтезу ДНК, делению клеток и даже защищает от анемии. Разберёмся, почему она так важна, как заметить её недостаток и где её найти.

Фото: Freepik by shayne_ch13, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в сердце

Зачем организму фолиевая кислота

Фолиевая кислота помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая уровень "плохого" холестерина. Она также незаменима для беременных и кормящих женщин, так как способствует правильному развитию плода, особенно его спинного мозга.

Кроме того, фолиевая кислота участвует в образовании эритроцитов — клеток, которые переносят кислород. Если их недостаточно, человек может столкнуться с анемией, проявляющейся слабостью, усталостью и бледностью кожи.

Симптомы дефицита фолиевой кислоты

Нехватка витамина может привести к фолиеводефицитной анемии. Вот основные признаки, которые могут на это указать:

Физические симптомы: слабость, усталость, головная боль, учащённое сердцебиение.

слабость, усталость, головная боль, учащённое сердцебиение. Эмоциональные проявления: раздражительность, проблемы с концентрацией.

раздражительность, проблемы с концентрацией. Изменения внешности: язвы во рту, изменение цвета кожи, волос и ногтей.

Если вы заметили что-либо из этого списка, важно пересмотреть рацион или проконсультироваться с врачом.

Продукты, богатые фолиевой кислотой

Чтобы удовлетворить суточную норму витамина (около 400 мкг для взрослого), включайте в рацион следующие продукты:

Листовые овощи и зелень — отличный источник фолатов. Добавляйте шпинат, салат и брокколи к каждому приёму пищи.

— отличный источник фолатов. Добавляйте шпинат, салат и брокколи к каждому приёму пищи. Чечевица — всего одна чашка варёной чечевицы покрывает 90% суточной потребности (358 мкг).

— всего одна чашка варёной чечевицы покрывает 90% суточной потребности (358 мкг). Свекла — содержит не только фолиевую кислоту (148 мкг на чашку), но и другие полезные микроэлементы.

— содержит не только фолиевую кислоту (148 мкг на чашку), но и другие полезные микроэлементы. Авокадо — половинка плода даёт 82 мкг фолатов и помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Почему важно следить за уровнем витамина

Недостаток фолиевой кислоты особенно опасен для беременных, ведь он может привести к нарушениям в развитии плода. Однако витамин важен для всех, так как он обеспечивает нормальную работу организма, поддерживая его на клеточном уровне.

Уточнения

Фо́лиевая кислота́ (лат. acidum folicum; от лат. folium — «лист». Син.: птероилмоноглутаминовая кислота) — водорастворимый витамин, необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной систем.

