Слабость и головные боли: возможно, вашему организму не хватает этого витамина

Каждый из нас нуждается в достаточном количестве фолиевой кислоты — витамина, играющего важнейшую роль в организме. Этот элемент способствует нормальной работе сердца, синтезу ДНК, делению клеток и даже защищает от анемии. Разберёмся, почему она так важна, как заметить её недостаток и где её найти.
Фолиевая кислота помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая уровень "плохого" холестерина. Она также незаменима для беременных и кормящих женщин, так как способствует правильному развитию плода, особенно его спинного мозга.
Кроме того, фолиевая кислота участвует в образовании эритроцитов — клеток, которые переносят кислород. Если их недостаточно, человек может столкнуться с анемией, проявляющейся слабостью, усталостью и бледностью кожи.
Нехватка витамина может привести к фолиеводефицитной анемии. Вот основные признаки, которые могут на это указать:
Если вы заметили что-либо из этого списка, важно пересмотреть рацион или проконсультироваться с врачом.
Чтобы удовлетворить суточную норму витамина (около 400 мкг для взрослого), включайте в рацион следующие продукты:
Недостаток фолиевой кислоты особенно опасен для беременных, ведь он может привести к нарушениям в развитии плода. Однако витамин важен для всех, так как он обеспечивает нормальную работу организма, поддерживая его на клеточном уровне.
Фо́лиевая кислота́ (лат. acidum folicum; от лат. folium — «лист». Син.: птероилмоноглутаминовая кислота) — водорастворимый витамин, необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной систем.
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