Этот простой продукт избавит от проблем с талией и сердцем

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы знали, что фасоль может не только улучшить здоровье, но и помочь сбросить вес? Последние исследования показали, что регулярное употребление этого простого продукта творит настоящие чудеса для организма.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женская талия

Как фасоль влияет на организм

Исследователи выяснили, что всего две порции фасоли в день способны значительно снизить индекс массы тела (ИМТ), уменьшить вес и объем талии. Кроме того, любители фасоли обычно получают больше необходимых витаминов и минералов, чем те, кто избегает бобовых.

Фасоль, особенно пинто (бежевая) и красная, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление около 180 граммов в сутки помогает поддерживать нормальный уровень холестерина.

Польза фасоли для давления

Несмотря на то что фасоль может немного увеличивать потребление натрия, её высокое содержание калия компенсирует этот эффект. Это способствует не только снижению давления, но и общему укреплению сердечно-сосудистой системы.

Чтобы уменьшить количество натрия, достаточно промыть бобы после варки.

Чем фасоль богата

Регулярное включение фасоли в рацион обеспечивает организм такими питательными веществами, как:

Витамин Е

Магний

Железо

Фолиевая кислота

Холин

Кальций

Калий

Пищевые волокна

Более того, фасоль — это источник растительных белков, которые отлично дополняют рацион, богатый зеленью, овощами и морепродуктами.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

