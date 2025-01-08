Этот простой продукт избавит от проблем с талией и сердцем

Вы знали, что фасоль может не только улучшить здоровье, но и помочь сбросить вес? Последние исследования показали, что регулярное употребление этого простого продукта творит настоящие чудеса для организма.
Исследователи выяснили, что всего две порции фасоли в день способны значительно снизить индекс массы тела (ИМТ), уменьшить вес и объем талии. Кроме того, любители фасоли обычно получают больше необходимых витаминов и минералов, чем те, кто избегает бобовых.
Фасоль, особенно пинто (бежевая) и красная, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление около 180 граммов в сутки помогает поддерживать нормальный уровень холестерина.
Несмотря на то что фасоль может немного увеличивать потребление натрия, её высокое содержание калия компенсирует этот эффект. Это способствует не только снижению давления, но и общему укреплению сердечно-сосудистой системы.
Чтобы уменьшить количество натрия, достаточно промыть бобы после варки.
Регулярное включение фасоли в рацион обеспечивает организм такими питательными веществами, как:
Более того, фасоль — это источник растительных белков, которые отлично дополняют рацион, богатый зеленью, овощами и морепродуктами.
Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.
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