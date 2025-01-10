Диетолог рассказала, нужно ли есть суп и какой из них самый полезный

В России принято считать, что суп крайне важен для здоровья. Некоторые люди уверены, что без него могут возникнуть серьёзные проблемы с органами пищеварения, и постоянно готовят борщи, рассольники, щи, солянки. Диетолог Мария Колесникова опровергла подобные убеждения в беседе с aif.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by 120 / V. Mourre, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Суп "Писту"

По словам Колесниковой, суп не представляет собой такой ценности для здоровья, как многие полагают. Более того, по словам специалиста, ингредиенты большинства супов не сочетаются друг с другом, как, например, картошка и мясо, а некоторые супы и вовсе можно сравнить с ядерной бомбой для желудка. К таким супам относится знаменитая окрошка.

"Необходимость в рационе первого блюда крайне сомнительна, потому что суп — это апофеоз несочетаемости", — уверена Колесникова.

Она добавила, что общепринятое мнение о пользе супов тянется ещё со времён Великой Отечественной войны, когда люди голодали и варили в общем котле всё, что попадалось под руку. Впрочем, специалист не отрицает, что есть и полезные супы, например, из некрахмалистых овощей, таких как капуста, репа, морковь, сельдерей, сладкий перец, тыква.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром. Супы готовят на бульонах, отварах, молоке и молочных продуктах и квасе.

