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Отказ от вина лучший подарок вашему телу и вот почему

3:08
Здоровье

Вечерний бокал вина — привычка, которая помогает расслабиться после рабочего дня. Но вы задумывались, что отказ от алкоголя способен принести гораздо больше пользы? Узнайте, как этот шаг может повлиять на ваше здоровье, внешний вид и даже кошелек.

красное и белое вино
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
красное и белое вино

Вы потеряете вес

Алкоголь — это не только лишние калории, но и усиление аппетита. Вино нарушает работу гормонов, регулирующих чувство голода — лептина и грелина, из-за чего вам сложнее контролировать свой рацион. Например, отказ от шести бокалов вина (по 175 мл) в неделю позволит сократить около 960 калорий. Это равноценно трем большим гамбургерам!

Чем меньше вы пьете, тем меньше соблазнов на лишние перекусы.

Снижение риска рака

Алкоголь признан канцерогеном группы 1. Он распадается в организме, образуя ацетальдегид — соединение, которое повреждает ДНК и повышает риск семи видов рака, включая рак печени, рта и молочной железы. Кроме того, алкоголь усиливает воспаление и окислительный стресс, создавая почву для болезней.

Чем меньше этанола в вашем организме, тем меньше рисков для вашего здоровья.

Здоровье вашей печени

Печень — орган, который выполняет тяжелую работу по переработке алкоголя. Регулярное употребление напитков подрывает ее функции, повышая риск цирроза и других заболеваний. Особенно уязвимы женщины.

Отказавшись от алкоголя, вы позволяете печени восстановиться. Здоровая печень — это ключ к высокому уровню энергии и хорошему самочувствию.

Сердце скажет спасибо

Считается, что красное вино полезно для сердца. Но исследования показывают, что непьющие люди имеют не меньший, а иногда и более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Алкоголь в больших количествах притупляет иммунитет и ухудшает способность организма к регенерации.

Без вина вы сможете заботиться о своем сердце без ненужного риска.

Вы будете спать лучше

Отказавшись от вина, многие замечают улучшение сна. Несмотря на то что алкоголь помогает быстро заснуть, он ухудшает качество отдыха, вызывая бессонницу и дневную усталость. Особенно страдает глубокая фаза сна.

Более качественный сон — залог бодрости и продуктивности на следующий день.

Финансовая выгода

Алкоголь — это не только калории, но и траты. Отказ от вина даже на три месяца может принести ощутимую экономию. Подсчитайте, сколько вы потратили на напитки за последний год — цифра может вас удивить.

Здоровье желудка

Кислотный рефлюкс, вздутие, проблемы с пищеварением — алкоголь может усугубить эти симптомы. Отказ от спиртного улучшит усвоение витаминов и минералов, что положительно скажется на вашем общем состоянии.

Уточнения

Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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