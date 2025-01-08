Отказ от вина лучший подарок вашему телу и вот почему

Вечерний бокал вина — привычка, которая помогает расслабиться после рабочего дня. Но вы задумывались, что отказ от алкоголя способен принести гораздо больше пользы? Узнайте, как этот шаг может повлиять на ваше здоровье, внешний вид и даже кошелек.
Алкоголь — это не только лишние калории, но и усиление аппетита. Вино нарушает работу гормонов, регулирующих чувство голода — лептина и грелина, из-за чего вам сложнее контролировать свой рацион. Например, отказ от шести бокалов вина (по 175 мл) в неделю позволит сократить около 960 калорий. Это равноценно трем большим гамбургерам!
Чем меньше вы пьете, тем меньше соблазнов на лишние перекусы.
Алкоголь признан канцерогеном группы 1. Он распадается в организме, образуя ацетальдегид — соединение, которое повреждает ДНК и повышает риск семи видов рака, включая рак печени, рта и молочной железы. Кроме того, алкоголь усиливает воспаление и окислительный стресс, создавая почву для болезней.
Чем меньше этанола в вашем организме, тем меньше рисков для вашего здоровья.
Печень — орган, который выполняет тяжелую работу по переработке алкоголя. Регулярное употребление напитков подрывает ее функции, повышая риск цирроза и других заболеваний. Особенно уязвимы женщины.
Отказавшись от алкоголя, вы позволяете печени восстановиться. Здоровая печень — это ключ к высокому уровню энергии и хорошему самочувствию.
Считается, что красное вино полезно для сердца. Но исследования показывают, что непьющие люди имеют не меньший, а иногда и более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Алкоголь в больших количествах притупляет иммунитет и ухудшает способность организма к регенерации.
Без вина вы сможете заботиться о своем сердце без ненужного риска.
Отказавшись от вина, многие замечают улучшение сна. Несмотря на то что алкоголь помогает быстро заснуть, он ухудшает качество отдыха, вызывая бессонницу и дневную усталость. Особенно страдает глубокая фаза сна.
Более качественный сон — залог бодрости и продуктивности на следующий день.
Алкоголь — это не только калории, но и траты. Отказ от вина даже на три месяца может принести ощутимую экономию. Подсчитайте, сколько вы потратили на напитки за последний год — цифра может вас удивить.
Кислотный рефлюкс, вздутие, проблемы с пищеварением — алкоголь может усугубить эти симптомы. Отказ от спиртного улучшит усвоение витаминов и минералов, что положительно скажется на вашем общем состоянии.
Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.
Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.