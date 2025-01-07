Бактерии атакуют: почему важно менять зубную щетку вовремя

Задумывались ли вы, как часто нужно менять зубную щетку, чтобы она оставалась эффективной? Большинство людей недооценивают важность этого простого правила ухода за собой.
Американская стоматологическая ассоциация советует менять зубную щетку каждые 3-4 месяца. Причина проста: щетина изнашивается, теряя свою эффективность. Если щетинки стали матовыми или заметно поврежденными, это сигнал для замены даже раньше рекомендованного срока.
Нью-йоркский стоматолог Виктория Вейтсман добавляет, что оптимальным графиком замены щетки будет раз в квартал. Это не только поддерживает гигиену, но и снижает риск накопления бактерий.
Старая зубная щетка может стать настоящей ловушкой для микробов. Со временем на щетине накапливаются бактерии, остатки пищи, слюна и даже кровь. Это снижает качество чистки и может привести к проблемам с полостью рта.
Чтобы ваша зубная щетка служила дольше, следуйте простым рекомендациям:
Современные электрические зубные щетки облегчают контроль: многие модели сообщают о необходимости замены головки после определённого количества использований. Ручные щетки оснащаются индикаторными щетинками, которые теряют цвет по мере износа, подсказывая, что пора менять щетку.
Но если вы предпочитаете старые добрые методы, можно просто написать дату первого использования на ручке щетки или установить напоминание в телефоне.
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