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Бактерии атакуют: почему важно менять зубную щетку вовремя

2:07
Здоровье

Задумывались ли вы, как часто нужно менять зубную щетку, чтобы она оставалась эффективной? Большинство людей недооценивают важность этого простого правила ухода за собой.

Не самый плохой выход чистить зубы с бактериями
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toothbrush_x3_20050716_002.jpg by Jonas Bergsten
Не самый плохой выход чистить зубы с бактериями

Рекомендации стоматологов

Американская стоматологическая ассоциация советует менять зубную щетку каждые 3-4 месяца. Причина проста: щетина изнашивается, теряя свою эффективность. Если щетинки стали матовыми или заметно поврежденными, это сигнал для замены даже раньше рекомендованного срока.

Нью-йоркский стоматолог Виктория Вейтсман добавляет, что оптимальным графиком замены щетки будет раз в квартал. Это не только поддерживает гигиену, но и снижает риск накопления бактерий.

Опасность старой щетки

Старая зубная щетка может стать настоящей ловушкой для микробов. Со временем на щетине накапливаются бактерии, остатки пищи, слюна и даже кровь. Это снижает качество чистки и может привести к проблемам с полостью рта.

Как продлить срок службы щетки

Чтобы ваша зубная щетка служила дольше, следуйте простым рекомендациям:

  • Тщательно промывайте щетку после использования. Удалите остатки зубной пасты и пищи. Это уменьшит количество бактерий.
  • Храните щетку правильно. После полоскания ставьте щетку в вертикальное положение и давайте ей высохнуть на открытом воздухе. Избегайте закрытых контейнеров, так как в них микробы размножаются быстрее.

Технологии, которые помогут не забыть

Современные электрические зубные щетки облегчают контроль: многие модели сообщают о необходимости замены головки после определённого количества использований. Ручные щетки оснащаются индикаторными щетинками, которые теряют цвет по мере износа, подсказывая, что пора менять щетку.

Но если вы предпочитаете старые добрые методы, можно просто написать дату первого использования на ручке щетки или установить напоминание в телефоне.

Уточнения

Зубна́я щётка — основной инструмент для удаления мягких отложений с поверхности зубов и дёсен.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Михайловский Алексей
Проводит планирование лечения на основе результатов комплексной медицинской диагностики и компьютерной томографии, лечение различных зубных патологий, все виды дентальной имплантации
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