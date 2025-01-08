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Вирусный конъюнктивит: как ускорить выздоровление

2:54
Здоровье

Проснувшись утром с глазами, покрытыми корочками, а в течение дня чувствуя зуд и слезотечение, вы, скорее всего, столкнулись с конъюнктивитом. Это распространённое, но неприятное состояние, с которым ежегодно сталкиваются миллионы людей.

Вирусный конъюнктивит
Фото: Wikimedia Commons by Microrao, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вирусный конъюнктивит

Что такое конъюнктивит

Конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы, тонкой мембраны, которая покрывает переднюю часть глаза и внутреннюю сторону век. Она выполняет важные функции: смазывает глаза, защищает их от микробов и раздражителей.

Основные причины воспаления — это вирусы, бактерии или раздражители окружающей среды. Воспаление приводит к тому, что кровеносные сосуды в глазах расширяются, отчего белки глаз становятся красными или розовыми.

Среди симптомов чаще всего встречаются:

  • Слезоточивость.
  • Зуд или жжение.
  • Ощущение инородного тела в глазу.
  • Выделения или корочки после сна.

Хотя конъюнктивит может вызывать значительный дискомфорт, в большинстве случаев он проходит сам по себе. Тем не менее, есть способы ускорить выздоровление и облегчить состояние.

Как справиться с конъюнктивитом дома

Если у вас обнаружились симптомы конъюнктивита, следующие методы помогут уменьшить дискомфорт:

1. Используйте искусственные слезы

Если причиной стал аллергический конъюнктивит, первое, что нужно сделать, — устранить аллерген. Если этого невозможно добиться (например, в период цветения), применяйте специальные капли с гиалуроновой кислотой. Для большего эффекта храните их в холодильнике.

2. Чистите вентиляторы и кондиционеры

Пыль и пыльца, оседающие на лопастях вентиляторов и кондиционеров, — скрытые триггеры аллергического конъюнктивита. Регулярная чистка этих устройств уменьшает количество раздражителей в воздухе.

3. Глазные капли от зуда

Безрецептурные капли с антигистаминным эффектом помогут облегчить зуд и воспаление. Эти препараты снижают выработку гистаминов и эффективно борются с симптомами аллергии.

4. Применяйте холодный компресс

Холод помогает успокоить отёк и снять раздражение. Рекомендуется прикладывать компресс к глазам 4-5 раз в день по несколько минут.

5. Соблюдайте гигиену

Чтобы предотвратить распространение инфекции:

  • Часто мойте руки с мылом
  • Не трите глаза
  • Избегайте совместного использования полотенец, косметики или подушек
  • Дезинфицируйте поверхности, к которым вы часто прикасаетесь
  • Откажитесь от контактных линз и косметики на время болезни. Если использовали их, замените на новые

Уточнения

Конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивы), вызванное аллергической реакцией или инфекцией (вирусной, реже бактериальной).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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