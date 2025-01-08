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День для себя: как раз в месяц зарядиться энергией

2:10
Здоровье

Как чувствовать себя лучше и сохранять здоровье? Медики и психологи рекомендуют раз в месяц устраивать "дни здоровья" — это простой и эффективный способ заботы о себе.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

1. День для общения

Когда вы в последний раз проводили время с друзьями? Совместный обед, прогулка или просто душевный разговор по телефону способны творить чудеса. Гарвардское исследование, которое длится уже 86 лет, доказывает: поддержка позитивных отношений повышает общий уровень счастья и способствует долголетию. Сделайте это традицией — выделите день, чтобы быть рядом с теми, кто делает вашу жизнь ярче.

2. День для сна

Дайте себе возможность выспаться! Плотный график часто заставляет нас жертвовать сном, но это приводит к ухудшению здоровья и снижению продуктивности. Один день, посвящённый полноценному отдыху, поможет восстановить физические и психологические силы. Центры контроля и профилактики заболеваний напоминают: здоровый сон — это основа вашего благополучия.

3. День для себя

Проведите день так, как вам хочется: займитесь любимым хобби, отправьтесь в новое место или просто насладитесь тишиной. Такое время поможет снизить стресс и зарядиться энергией. Забота о себе — не прихоть, а важная часть психоэмоционального здоровья.

4. День без соцсетей

Сможете ли вы прожить 24 часа без Instagram или TikTok? Один день в месяц, проведённый без социальных сетей, позволит вам перезагрузиться и сосредоточиться на реальных впечатлениях. Установите временные ограничения на любимые приложения и позвольте себе отдохнуть от информационного шума.

5. День без расписания

Не планируйте ничего! Такой день поможет расслабиться, почувствовать себя свободнее и найти гармонию. Хотите убраться дома, прогуляться или просто проваляться весь день в постели? Всё возможно, если вы разрешите себе быть спонтанным.

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή «душа»; λόγος «учение») — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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