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Доктор Мясников призвал не переоценивать целебный эффект стакана воды перед едой

0:54
Здоровье

Специалисты из различных областей утверждают, что перед приемом пищи полезно выпивать стакан воды, так как это может способствовать снижению аппетита и уменьшению объёма пищи. Однако у теледоктора Александра Мясникова есть иное мнение на счёт этой распространенной рекомендации.

стакан воды
Фото: freepik
стакан воды

В своем эфире программы "Доктор Мясников" на канале "Россия 1" врач подчеркнул, что пить воду перед едой не является опасным. Тем не менее, он также отметил, что такой приём не принесет никакой практической пользы, поскольку жидкость не способны насытить организм.

"Вода в желудке не задерживается. Желудок — это мышца, которая формирует пищевой комок и пропитывает его желудочным соком. Еда остаётся там определенное время, а вода проходит через желудок транзитом", — отметил специалист.

Уточнения

Приём пи́щи (тра́пеза) — непосредственно процесс принятия готовой пищи человеком, совершаемый в определённый период времени, обычно несколько раз в сутки. 

Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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