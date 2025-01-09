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Доктор Мясников назвал самый полезный картофель для здоровья

1:18
Здоровье

Из-за высокого содержания крахмала картофель не пользуется симпатией у многих специалистов в области медицины и диетологии. Тем не менее, доктор Александр Мясников подчеркивает, что при корректном подходе к его приготовлению можно избежать негативных последствий.

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

Существует множество способов приготовления картофеля, включая отваривание, жарку, пюре и многие другие. В рамках своей передачи "Доктор Мясников" на канале "Россия 1" врач отметил, что этот корнеплод обладает низкой калорийностью — всего 80 кКал в 100 граммах.

Однако, если вы готовите пюре с добавлением сливочного масла, молока или сливок, калорийность значительно возрастает. Жарка картофеля на масле может сделать его энергетическую ценность более 300 кКал. Поэтому лучше всего запекать картофель, желательно вместе с кожурой, чтобы сохранить максимум питательных веществ и снизить калорийность.

"Чем ближе к середине, тем больше бесполезного, там один крахмал. Вот самое полезное — шелуха и близлежащая поверхность. Потому что здесь масса витаминов, в том числе витамин C, калий и магний", — подчеркнул Мясников.

Уточнения

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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