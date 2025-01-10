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Терапевт Баранова дала советы, как справляться с постоянной утренней усталостью

1:13
Здоровье

Терапевт Ирина Баранова опубликовала в своём телеграм-канале несколько рекомендаций о том, что нужно делать, чтобы не чувствовать постоянную усталость по утрам.

Машины едут утром по городу
Фото: unsplash.com by yns plt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машины едут утром по городу

По словам специалиста, причиной такого явления может быть нарушение обмена веществ, поэтому она советует обязательно сдать анализ на гормоны. Также большое значение имеет питание. Специалист подчёркивает, что необходимо позаботиться о том, чтобы в рационе было достаточное количество рыбы, мяса, овощей и ферментированных продуктов. В то же время желательно отказаться от сладостей и выпечки или хотя бы сократить их количество. Также важно пить обычную или минеральную воду.

Те люди, которые ложатся и просыпаются в одно и то же время, чувствуют себя по утрам бодрыми и полными сил, поэтому стоит соблюдать режим сна, а также за час до того, как отправиться в кровать, убирать все гаджеты до следующего дня.

Баранова посоветовала не забывать и про физические нагрузки, которые тоже способны избавить человека от неприятных ощущений при пробуждении. Это могут быть как долгие прогулки, так и йога.

 

Уточнения

Утомле́ние  или уста́лость — физиологическое и психологическое состояние, которое является следствием напряжённой или длительной работы.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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