Эксперт по сну рассказал, какой сок полезно пить при бессоннице

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт по сну Шам Сингх рассказал, как можно бороться с бессонницей, не прибегая к таблеткам и другим препаратам. Существует натуральный продукт, который помогает налаживать сон не хуже снотворного. Это всем известный вишнёвый сок.

Фото: unsplash.com by Justin Schüler, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Занавешенное окно

Сингх объяснил, что вишня — природный источник мелатонина, поэтому лучше пить вишнёвый сок незадолго до сна, чтобы организм смог расслабиться благодаря воздействию этого гормона.

"Наиболее подходящее время для этого — за один-два часа до сна. За это время мелатонин из вишни усвоится", — уточнил специалист.

Также он добавил, что положительный эффект вишнёвого сока станет заметным, если пить его регулярно, а поскольку этот сок ещё и вкусный, у страдающих бессонницей есть замечательная возможность совместить приятное с полезным.

Уточнения

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.



Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

