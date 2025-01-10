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Эксперт по сну рассказал, какой сок полезно пить при бессоннице

0:55
Здоровье

Эксперт по сну Шам Сингх рассказал, как можно бороться с бессонницей, не прибегая к таблеткам и другим препаратам. Существует натуральный продукт, который помогает налаживать сон не хуже снотворного. Это всем известный вишнёвый сок.

Занавешенное окно
Фото: unsplash.com by Justin Schüler, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Занавешенное окно

Сингх объяснил, что вишня — природный источник мелатонина, поэтому лучше пить вишнёвый сок незадолго до сна, чтобы организм смог расслабиться благодаря воздействию этого гормона.

"Наиболее подходящее время для этого — за один-два часа до сна. За это время мелатонин из вишни усвоится", — уточнил специалист.

Также он добавил, что положительный эффект вишнёвого сока станет заметным, если пить его регулярно, а поскольку этот сок ещё и вкусный, у страдающих бессонницей есть замечательная возможность совместить приятное с полезным.

Уточнения

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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