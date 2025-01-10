Эксперт по сну рассказал, какой сок полезно пить при бессоннице

Эксперт по сну Шам Сингх рассказал, как можно бороться с бессонницей, не прибегая к таблеткам и другим препаратам. Существует натуральный продукт, который помогает налаживать сон не хуже снотворного. Это всем известный вишнёвый сок.
Сингх объяснил, что вишня — природный источник мелатонина, поэтому лучше пить вишнёвый сок незадолго до сна, чтобы организм смог расслабиться благодаря воздействию этого гормона.
"Наиболее подходящее время для этого — за один-два часа до сна. За это время мелатонин из вишни усвоится", — уточнил специалист.
Также он добавил, что положительный эффект вишнёвого сока станет заметным, если пить его регулярно, а поскольку этот сок ещё и вкусный, у страдающих бессонницей есть замечательная возможность совместить приятное с полезным.
Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.
Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.
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