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Как помочь при отравлении алкоголем: советы, которые спасают жизни

2:42
Здоровье

Алкогольное отравление — это серьёзное состояние, которое может угрожать жизни человека. Оно возникает, когда скорость употребления алкоголя превышает способность организма перерабатывать его. Если вы столкнулись с этой ситуацией, важно знать, как правильно действовать.

Насадка для душа
Фото: commons.wikimedia.org by Nicole-Koehler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Насадка для душа

Когда необходимо срочно вызывать врача

Если вы заметили у пострадавшего следующие симптомы, немедленно обратитесь за медицинской помощью:

  • помутнение сознания;
  • сильная рвота;
  • судороги;
  • редкое или нерегулярное дыхание;
  • бледная или синеватая кожа;
  • пониженная температура тела;
  • потеря сознания.

До приезда врачей обеспечьте пострадавшему безопасность: уложите его в восстановительное положение (на бок), накройте одеялом и старайтесь поддерживать его в сознании. Если человек в состоянии пить, предложите ему воды. Если начинается рвота, убедитесь, что он не захлебнётся.

Чего категорически нельзя делать

Некоторые популярные "способы" оказания помощи при алкогольном отравлении могут нанести ещё больший вред. Вот что не стоит делать:

1. Пытаться вызвать рвоту

Рвота не поможет вывести алкоголь из крови, а лишь усугубит состояние. Пострадавшему может стать хуже из-за раздражения пищевода и риска обезвоживания.

2. Оставлять пострадавшего "проспаться"

Сон в состоянии отравления крайне опасен. Если начнётся рвота, человек может захлебнуться, а в случае потери сознания есть риск остановки дыхания.

3. Давать кофе или другие напитки с кофеином

Кофеин вызывает обезвоживание и повышение давления, что только усугубляет состояние.

4. Принимать холодный душ

Холод провоцирует спазм сосудов, что повышает риск инфаркта или гипертонического кризиса. Вместо улучшения состояния можно получить опасные осложнения.

5. Употреблять жирную пищу

Жирная еда подходит только как профилактика перед употреблением алкоголя. После отравления она усиливает нагрузку на желудок и вызывает его расстройство.

Как минимизировать последствия

  • Не давайте пострадавшему оставаться в одиночестве.
  • Обеспечьте доступ свежего воздуха.
  • Предлагайте тёплую воду (не горячую и не холодную) в небольших количествах.
  • При потере сознания постоянно проверяйте дыхание и пульс.

Помните: своевременная помощь может спасти жизнь. Алкогольное отравление — не тот случай, когда можно полагаться на "домашние" методы.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — "сурьма" через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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