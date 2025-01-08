Можно ли использовать лекарства после открытия упаковки

Многие задумываются, безопасно ли применять препараты, которые уже были открыты, но срок их годности ещё не истёк. В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал, в каких случаях это допустимо.

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Как правильно хранить лекарства после открытия

Сергей Агапкин отметил, что срок годности, указанный на упаковке, сохраняет актуальность, если соблюдать условия хранения, указанные в инструкции.

"Некоторые препараты, особенно жидкие формы, такие как глазные и ушные капли, можно использовать только при условии хранения в холодильнике. Но даже в этом случае их время хранения ограничено," — пояснил врач.

Что касается таблеток, для них таких строгих условий нет, однако важно следить за состоянием препарата: он должен сохранять свой внешний вид, не иметь постороннего запаха или изменения цвета.

Почему нельзя использовать просроченные лекарства

Использование препаратов с истёкшим сроком годности категорически не рекомендуется.

"Последствия могут быть непредсказуемыми: жаропонижающее не подействует, температура поднимется ещё выше; гипотензивное средство не снизит давление, что опасно для жизни," — подчеркнул Агапкин.

Такие "игры со здоровьем" могут привести к серьёзным осложнениям. Врач советует раз в год пересматривать аптечку, отдельно откладывать препараты с подходящим сроком годности и утилизировать те, которые уже нельзя использовать.

Советы по уходу за аптечкой

Перебирайте домашнюю аптечку ежегодно.

Храните препараты согласно инструкции (в том числе в холодильнике, если это указано).

Лекарства с истекающим сроком годности ставьте на видное место, чтобы успеть их использовать.

Просроченные препараты утилизируйте — не рискуйте своим здоровьем.

Эти простые рекомендации помогут избежать неприятностей и сохранить эффективность препаратов.

Уточнения

Лека́рственное средство лека́рственный препара́т, медикаме́нт, лека́рство, фа́рмпрепара́т (новолат. praeparatum medicinale, praeparatum pharmaceuticum, medicamentum; жарг. лечебное средство) — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

