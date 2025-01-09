Что делать, если ухо стреляет: советы специалистов

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Посторонние звуки в ушах, такие как щелчки или шум, могут возникать по разным причинам. Это явление может быть как безобидным, так и указывать на наличие заболеваний, которые требуют внимания.

Фото: flickr.com by Travis Isaacs, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ухо

Почему стреляет в ухе

Для понимания причин важно знать строение уха, которое делится на три отдела: наружный, средний и внутренний. Звуки, такие как щелчки, могут возникать из-за изменений в этих зонах.

Когда это нормально

Закупорка ушного прохода. Ушная сера — защитное вещество, вырабатываемое железами. Но если её слишком много, она может закупорить слуховой проход, создавая давление на барабанную перепонку. Это вызывает неприятные ощущения и звуки. Попадание воды в ухо. У пловцов часто возникает ощущение щелчков и заложенности, особенно если вода попала в ухо. Изменение давления. Во время полётов или подъёма на высоту часто возникает ощущение заложенности и щелчков, из-за изменений давления.

Когда нужна медицинская помощь

Если щёлканье в ухе происходит регулярно, это может быть признаком более серьёзных заболеваний, таких как:

Воспаление уха. Средний или наружный отит часто вызывает неприятные звуки и боль.

Средний или наружный отит часто вызывает неприятные звуки и боль. Акустическая травма. Длительное воздействие громкой музыки или звуков может повредить слух.

Длительное воздействие громкой музыки или звуков может повредить слух. Тяжёлые заболевания. В редких случаях причиной могут быть такие болезни, как менингит или опухоли мозга.

Лечение и народные методы

Медицинское лечение. В зависимости от причины могут потребоваться медикаменты или другие методы лечения. В случае воспаления уха, врач может назначить антибиотики или другие средства.

В зависимости от причины могут потребоваться медикаменты или другие методы лечения. В случае воспаления уха, врач может назначить антибиотики или другие средства. Народные средства:

Ингаляции с отварами трав помогут снять воспаление и улучшить дыхание. Компрессы из картошки или лука помогают согреть и успокоить больное ухо. Для укрепления иммунной системы можно использовать смесь из сока алоэ и мёда.

Если неприятные симптомы не проходят или становятся регулярными, следует обязательно проконсультироваться с ЛОР-врачом для точной диагностики и лечения.

Уточнения

У́хо - сложный орган людей и животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний.

