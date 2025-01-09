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Что делать, если ухо стреляет: советы специалистов

2:22
Здоровье

Посторонние звуки в ушах, такие как щелчки или шум, могут возникать по разным причинам. Это явление может быть как безобидным, так и указывать на наличие заболеваний, которые требуют внимания.

Ухо
Фото: flickr.com by Travis Isaacs, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ухо

Почему стреляет в ухе

Для понимания причин важно знать строение уха, которое делится на три отдела: наружный, средний и внутренний. Звуки, такие как щелчки, могут возникать из-за изменений в этих зонах.

Когда это нормально

  1. Закупорка ушного прохода. Ушная сера — защитное вещество, вырабатываемое железами. Но если её слишком много, она может закупорить слуховой проход, создавая давление на барабанную перепонку. Это вызывает неприятные ощущения и звуки.

  2. Попадание воды в ухо. У пловцов часто возникает ощущение щелчков и заложенности, особенно если вода попала в ухо.

  3. Изменение давления. Во время полётов или подъёма на высоту часто возникает ощущение заложенности и щелчков, из-за изменений давления.

Когда нужна медицинская помощь

Если щёлканье в ухе происходит регулярно, это может быть признаком более серьёзных заболеваний, таких как:

  • Воспаление уха. Средний или наружный отит часто вызывает неприятные звуки и боль.
  • Акустическая травма. Длительное воздействие громкой музыки или звуков может повредить слух.
  • Тяжёлые заболевания. В редких случаях причиной могут быть такие болезни, как менингит или опухоли мозга.

Лечение и народные методы

  • Медицинское лечение. В зависимости от причины могут потребоваться медикаменты или другие методы лечения. В случае воспаления уха, врач может назначить антибиотики или другие средства.

  • Народные средства:
  1. Ингаляции с отварами трав помогут снять воспаление и улучшить дыхание.
  2. Компрессы из картошки или лука помогают согреть и успокоить больное ухо.
  3. Для укрепления иммунной системы можно использовать смесь из сока алоэ и мёда.

Если неприятные симптомы не проходят или становятся регулярными, следует обязательно проконсультироваться с ЛОР-врачом для точной диагностики и лечения.

Уточнения

У́хо - сложный орган людей и животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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