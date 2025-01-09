Что делать, если ухо стреляет: советы специалистов

Посторонние звуки в ушах, такие как щелчки или шум, могут возникать по разным причинам. Это явление может быть как безобидным, так и указывать на наличие заболеваний, которые требуют внимания.
Фото: flickr.com by Travis Isaacs, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ухо
Почему стреляет в ухе
Для понимания причин важно знать строение уха, которое делится на три отдела: наружный, средний и внутренний. Звуки, такие как щелчки, могут возникать из-за изменений в этих зонах.
Когда это нормально
Закупорка ушного прохода. Ушная сера — защитное вещество, вырабатываемое железами. Но если её слишком много, она может закупорить слуховой проход, создавая давление на барабанную перепонку. Это вызывает неприятные ощущения и звуки.
Попадание воды в ухо. У пловцов часто возникает ощущение щелчков и заложенности, особенно если вода попала в ухо.
Изменение давления. Во время полётов или подъёма на высоту часто возникает ощущение заложенности и щелчков, из-за изменений давления.
Когда нужна медицинская помощь
Если щёлканье в ухе происходит регулярно, это может быть признаком более серьёзных заболеваний, таких как:
Воспаление уха. Средний или наружный отит часто вызывает неприятные звуки и боль.
Акустическая травма. Длительное воздействие громкой музыки или звуков может повредить слух.
Тяжёлые заболевания. В редких случаях причиной могут быть такие болезни, как менингит или опухоли мозга.
Лечение и народные методы
Медицинское лечение. В зависимости от причины могут потребоваться медикаменты или другие методы лечения. В случае воспаления уха, врач может назначить антибиотики или другие средства.
Народные средства:
Ингаляции с отварами трав помогут снять воспаление и улучшить дыхание.
Компрессы из картошки или лука помогают согреть и успокоить больное ухо.
Для укрепления иммунной системы можно использовать смесь из сока алоэ и мёда.
Если неприятные симптомы не проходят или становятся регулярными, следует обязательно проконсультироваться с ЛОР-врачом для точной диагностики и лечения.
Уточнения
У́хо - сложный орган людей и животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний.
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