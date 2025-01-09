Дневной сон без последствий: как правильно спать, чтобы не почувствовать разбитость

Дневной сон может стать отличным способом повысить энергию и улучшить настроение, однако для многих людей он заканчивается чувством разбитости и усталости. Это явление называется инерцией сна, и оно связано с тем, что мозг ещё не завершил свои восстановительные процессы после пробуждения, особенно если человек просыпается из глубоких фаз сна.
Когда человек спит днём слишком долго, есть большая вероятность, что он перейдёт в глубокую фазу сна. Если проснуться в этот момент, это может вызвать сонливость, тяжесть в теле и общее чувство усталости. Доктор Доуна Дор-Ститес объясняет, что чем дольше человек спит днём, тем выше вероятность такого пробуждения из глубокой фазы сна.
Если правильно организовать дневной сон, он может стать полезным инструментом для восстановления энергии без неприятных последствий.
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