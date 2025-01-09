Дневной сон без последствий: как правильно спать, чтобы не почувствовать разбитость

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дневной сон может стать отличным способом повысить энергию и улучшить настроение, однако для многих людей он заканчивается чувством разбитости и усталости. Это явление называется инерцией сна, и оно связано с тем, что мозг ещё не завершил свои восстановительные процессы после пробуждения, особенно если человек просыпается из глубоких фаз сна.

Фото: Wikipedia by U3207862, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка спит

Почему возникает инерция сна

Когда человек спит днём слишком долго, есть большая вероятность, что он перейдёт в глубокую фазу сна. Если проснуться в этот момент, это может вызвать сонливость, тяжесть в теле и общее чувство усталости. Доктор Доуна Дор-Ститес объясняет, что чем дольше человек спит днём, тем выше вероятность такого пробуждения из глубокой фазы сна.

Как избежать ощущения разбитости после дневного сна

Ограничьте дневной сон до 20-30 минут. Это идеальное время для того, чтобы достичь лёгкой фазы сна, не переходя в глубокий сон, что снижает вероятность инерции.

Это идеальное время для того, чтобы достичь лёгкой фазы сна, не переходя в глубокий сон, что снижает вероятность инерции. Дремать можно весь цикл сна (1,5-2 часа). Это позволит завершить восстановительные процессы и проснуться более отдохнувшим, без ощущения усталости.

Это позволит завершить восстановительные процессы и проснуться более отдохнувшим, без ощущения усталости. Избегайте позднего дневного сна. Особенно вечером, поскольку это может нарушить ваши циркадные ритмы и затруднить засыпание ночью.

Особенно вечером, поскольку это может нарушить ваши циркадные ритмы и затруднить засыпание ночью. После пробуждения встаньте с постели. Не оставайтесь под одеялом, чтобы не углубить сонливость. Выпейте холодную воду, умоетесь или примите душ, выйдите на свежий воздух или займитесь лёгкой физической активностью.

Если правильно организовать дневной сон, он может стать полезным инструментом для восстановления энергии без неприятных последствий.

Уточнения

Цирка́дные ри́тмы - циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.

