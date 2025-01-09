Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффективное упражнение для снятия напряжения в шее
Домашние секреты борьбы с темными кругами: простые способы и советы
Готовим кальмаров как профессионалы: три разных способа
Всё о текстурирующем спрее: эффект, применение, советы
Выход найден! Украина готова помочь Молдавии пережить энергетический кризис
Где посадить клубнику? Условия, которые обеспечат богатый урожай
Луковый суп будет идеальным, если следовать этим советам в приготовлении
Насколько сильную боль способен перенести человек
Как коренные австралийцы относились раньше к динго? Удивительные факты

Как оставаться активным после 50: 5 упражнений, которые помогут

2:21
Здоровье

Для людей старше 50 лет физическая активность становится не только полезной, но и жизненно важной. С возрастом регулярные упражнения помогают поддерживать здоровье, улучшать гибкость, баланс и силы. Специально разработанные для пожилых людей упражнения укрепляют мышцы, улучшают осанку и увеличивают выносливость. Вот несколько упражнений, которые можно выполнять дважды в неделю, чтобы заметить улучшения.

Спортсмен
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортсмен

1. Подъем колен с гантелями
Станьте на устойчивую платформу или ступеньку, возьмите лёгкие гантели в руки. Поднимайте колени как можно выше, стараясь делать движения максимально контролируемо. Это упражнение помогает укрепить мышцы ног, улучшить равновесие при ходьбе и поддержать координацию движений.

2. Жим одной рукой
Для этого упражнения наклонитесь и упритесь рукой в скамейку для поддержки, другой рукой возьмите гирю или снаряд. Расставьте ноги на ширину плеч и поднимайте вес свободной рукой. Жим способствует развитию мышц верхней части спины, улучшает осанку и помогает предотвратить боли в плечах.

3. Приседания с гантелями
Держите гантели у груди, а затем выполните обычные приседания. Это упражнение не только укрепляет мышцы бёдер, но и улучшает гибкость, а также способствует улучшению циркуляции крови и укреплению суставов.

4. Подъем гантелей
Начните с подъёмов гантелей к плечам, затем поднимайте их над головой. Это упражнение помогает укрепить бицепсы, плечевые мышцы и улучшить общую физическую форму, а также облегчает переноску тяжестей в повседневной жизни.

5. Важность регулярности
Не стоит переживать по поводу интенсивности — главное, чтобы тренировки были регулярными. Два раза в неделю достаточно для того, чтобы почувствовать положительные изменения в состоянии здоровья, укрепить мышцы и улучшить гибкость.

Эти упражнения не только способствуют поддержанию физической активности, но и помогают старше поддерживать качество жизни, повышая энергию и улучшая общее самочувствие.

Уточнения

Физи́ческие упражне́ния - элементарные движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы, систематизированные в целях физического развития.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Обсудить
Сейчас читают
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Садоводство, цветоводство
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать Аудио 
Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес
Новости спорта
Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес
Популярное
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке

Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?

В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Армения передумала выдворять российскую базу из Гюмри после угроз от Алиева Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Последние материалы
Всё о текстурирующем спрее: эффект, применение, советы
Выход найден! Украина готова помочь Молдавии пережить энергетический кризис
Где посадить клубнику? Условия, которые обеспечат богатый урожай
Луковый суп будет идеальным, если следовать этим советам в приготовлении
Насколько сильную боль способен перенести человек
Как коренные австралийцы относились раньше к динго? Удивительные факты
Исторический город Словакии, полный сюрпризов
Как обойти автомобиль и не нарушить правила
Укрепляем стебли и листья: как спасти рассаду с помощью простого состава
Тонкости ювелирного дресс-кода: что допустимо в офисе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.