Сузит талию и замедлит старение: эти продукты нужно есть тем, кому за 60 лет

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Салат
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Полифенолы — это группа элементов, которые содержатся во фруктах и овощах насыщенных или ярких цветов. Они помогают растениям защищаться от вредителей и ультрафиолетового излучения.

Оказалось, что при употреблении их в пищу, они оказывают защитное действие и на наш организм, пишет The Guardian.

Полифенолы есть в свекле, ежевике, черных оливках, очень красных помидорах и темной листовой зелени. При этом чай, кофе и темный шоколад — тоже источник этих элементов.

Исследования подтвердили, что полифенолы могут улучшать кровообращение, снижать воспаление в организме, поэтому они могут обладать потенциалом для борьбы с нейродегенеративными заболеваниями.

Уточнения

Полифенолы — класс химических соединений, характеризующихся присутствием более чем одной фенольной группы в молекуле.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Комлева Анжелика
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