Сузит талию и замедлит старение: эти продукты нужно есть тем, кому за 60 лет

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Полифенолы — это группа элементов, которые содержатся во фруктах и овощах насыщенных или ярких цветов. Они помогают растениям защищаться от вредителей и ультрафиолетового излучения.
Оказалось, что при употреблении их в пищу, они оказывают защитное действие и на наш организм, пишет The Guardian.
Полифенолы есть в свекле, ежевике, черных оливках, очень красных помидорах и темной листовой зелени. При этом чай, кофе и темный шоколад — тоже источник этих элементов.
Исследования подтвердили, что полифенолы могут улучшать кровообращение, снижать воспаление в организме, поэтому они могут обладать потенциалом для борьбы с нейродегенеративными заболеваниями.
Полифенолы — класс химических соединений, характеризующихся присутствием более чем одной фенольной группы в молекуле.
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