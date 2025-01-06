Сузит талию и замедлит старение: эти продукты нужно есть тем, кому за 60 лет

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как замедлить старение и уменьшить талию на пару размером? Ученые нашли удивительный способ.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Полифенолы — это группа элементов, которые содержатся во фруктах и овощах насыщенных или ярких цветов. Они помогают растениям защищаться от вредителей и ультрафиолетового излучения.

Оказалось, что при употреблении их в пищу, они оказывают защитное действие и на наш организм, пишет The Guardian.

Полифенолы есть в свекле, ежевике, черных оливках, очень красных помидорах и темной листовой зелени. При этом чай, кофе и темный шоколад — тоже источник этих элементов.

Исследования подтвердили, что полифенолы могут улучшать кровообращение, снижать воспаление в организме, поэтому они могут обладать потенциалом для борьбы с нейродегенеративными заболеваниями.

Уточнения

Полифенолы — класс химических соединений, характеризующихся присутствием более чем одной фенольной группы в молекуле.

