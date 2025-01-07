Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие краски для волос безопасны для беременных?
Ускоряем сушку белья: семь простых и эффективных способов
Красные щи: как Италия повлияла на любимое русское блюдо
Сколько должны спать кошки и собаки?
Учёные раскрыли, какие черты отличают умных собак
Как правильно поить кошек и собак?
Банные процедуры: польза и риск для гипертоников
5 удивительных мотыльков России, которые впечатляют не хуже тропиков
Умные клетки: как новый метод изменит медицину

Учёные нашли связь между кожей и железом: как это влияет на псориаз

2:18
Здоровье

Псориаз — одно из самых распространённых хронических кожных заболеваний, которым страдают 2-3% населения. Это состояние вызывает физический дискомфорт, эмоциональный стресс и может стать причиной других серьёзных заболеваний. Однако точные причины его развития до сих пор остаются загадкой.

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

Почему возникает псориаз

Учёные связывают развитие псориаза с несколькими факторами:

  • Генетическая предрасположенность. Заболевание может передаваться по наследству.
  • Иммунологические изменения. Нарушения в работе иммунной системы вызывают воспалительные реакции.
  • Экологическое влияние. Стресс, инфекции и приём некоторых лекарств могут стать триггерами.

Основной симптом — появление характерных кожных поражений, а у трети пациентов развивается псориатический артрит.

Новое открытие: связь псориаза и железа

Учёные из Университета Бата (Великобритания) предложили гипотезу, что развитие псориаза связано с гормоном гепсидином, который отвечает за регуляцию уровня железа в организме. Исследование, опубликованное в Nature Communications, отмечает, что повышенное содержание железа в коже было зафиксировано ещё 50 лет назад, но только сейчас стало ясно, какую роль оно играет в развитии заболевания.

Роль гепсидина в организме

Гепсидин вырабатывается печенью и регулирует усвоение железа из пищи. Однако у людей с псориазом этот гормон, как выяснилось, синтезируется и в коже, что приводит к накоплению избыточного железа.

Это вызывает:

  • ускоренное деление клеток кожи
  • повышенную концентрацию нейтрофилов — иммунных клеток
  • способствующих воспалению

Подобные процессы и формируют типичные симптомы псориаза.

Перспективы лечения

Сегодня методов полного излечения псориаза не существует. Лечение направлено на контроль симптомов с помощью местных и системных препаратов, включая биологические средства. Однако они доступны далеко не всем.

Исследователи считают, что воздействие на гепсидин может открыть новые возможности для лечения заболевания. 

Уточнения

Псориаз (др.-греч. ψωρίασις, от др.-греч. ψώρα — зуд) — хроническое неинфекционное аутоиммунное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Обсудить
Сейчас читают
Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле
Авто
Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле Аудио 
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Красота и стиль
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025 Аудио 
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Недвижимость
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем Аудио 
Популярное
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы

Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.

Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле
Вот при скольких градусах правильно стирать банное полотенце
Вот при скольких градусах правильно стирать банное полотенце
Последние материалы
Красные щи: как Италия повлияла на любимое русское блюдо
Сколько должны спать кошки и собаки?
Учёные раскрыли, какие черты отличают умных собак
Учёные нашли связь между кожей и железом: как это влияет на псориаз
Как правильно поить кошек и собак?
Банные процедуры: польза и риск для гипертоников
5 удивительных мотыльков России, которые впечатляют не хуже тропиков
Умные клетки: как новый метод изменит медицину
Тревога и стресс исчезнут, если вы попробуете эти простые дыхательные методы
Доллар становится ещё дороже для украинцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.