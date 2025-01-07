Учёные нашли связь между кожей и железом: как это влияет на псориаз

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Псориаз — одно из самых распространённых хронических кожных заболеваний, которым страдают 2-3% населения. Это состояние вызывает физический дискомфорт, эмоциональный стресс и может стать причиной других серьёзных заболеваний. Однако точные причины его развития до сих пор остаются загадкой.

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Почему возникает псориаз

Учёные связывают развитие псориаза с несколькими факторами:

Генетическая предрасположенность. Заболевание может передаваться по наследству.

Иммунологические изменения. Нарушения в работе иммунной системы вызывают воспалительные реакции.

Экологическое влияние. Стресс, инфекции и приём некоторых лекарств могут стать триггерами.

Основной симптом — появление характерных кожных поражений, а у трети пациентов развивается псориатический артрит.

Новое открытие: связь псориаза и железа

Учёные из Университета Бата (Великобритания) предложили гипотезу, что развитие псориаза связано с гормоном гепсидином, который отвечает за регуляцию уровня железа в организме. Исследование, опубликованное в Nature Communications, отмечает, что повышенное содержание железа в коже было зафиксировано ещё 50 лет назад, но только сейчас стало ясно, какую роль оно играет в развитии заболевания.

Роль гепсидина в организме

Гепсидин вырабатывается печенью и регулирует усвоение железа из пищи. Однако у людей с псориазом этот гормон, как выяснилось, синтезируется и в коже, что приводит к накоплению избыточного железа.

Это вызывает:

ускоренное деление клеток кожи

повышенную концентрацию нейтрофилов — иммунных клеток

способствующих воспалению

Подобные процессы и формируют типичные симптомы псориаза.

Перспективы лечения

Сегодня методов полного излечения псориаза не существует. Лечение направлено на контроль симптомов с помощью местных и системных препаратов, включая биологические средства. Однако они доступны далеко не всем.

Исследователи считают, что воздействие на гепсидин может открыть новые возможности для лечения заболевания.

Уточнения

Псориаз (др.-греч. ψωρίασις, от др.-греч. ψώρα — зуд) — хроническое неинфекционное аутоиммунное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу.

