Учёные нашли связь между кожей и железом: как это влияет на псориаз

Псориаз — одно из самых распространённых хронических кожных заболеваний, которым страдают 2-3% населения. Это состояние вызывает физический дискомфорт, эмоциональный стресс и может стать причиной других серьёзных заболеваний. Однако точные причины его развития до сих пор остаются загадкой.
Учёные связывают развитие псориаза с несколькими факторами:
Основной симптом — появление характерных кожных поражений, а у трети пациентов развивается псориатический артрит.
Учёные из Университета Бата (Великобритания) предложили гипотезу, что развитие псориаза связано с гормоном гепсидином, который отвечает за регуляцию уровня железа в организме. Исследование, опубликованное в Nature Communications, отмечает, что повышенное содержание железа в коже было зафиксировано ещё 50 лет назад, но только сейчас стало ясно, какую роль оно играет в развитии заболевания.
Гепсидин вырабатывается печенью и регулирует усвоение железа из пищи. Однако у людей с псориазом этот гормон, как выяснилось, синтезируется и в коже, что приводит к накоплению избыточного железа.
Это вызывает:
Подобные процессы и формируют типичные симптомы псориаза.
Сегодня методов полного излечения псориаза не существует. Лечение направлено на контроль симптомов с помощью местных и системных препаратов, включая биологические средства. Однако они доступны далеко не всем.
Исследователи считают, что воздействие на гепсидин может открыть новые возможности для лечения заболевания.
Псориаз (др.-греч. ψωρίασις, от др.-греч. ψώρα — зуд) — хроническое неинфекционное аутоиммунное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу.
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