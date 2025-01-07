Банные процедуры: польза и риск для гипертоников

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом многие люди сталкиваются с перепадами артериального давления. Особенно это касается тех, кто любит посещать баню. Но безопасно ли это для здоровья при гипертонии?

Фото: commons.wikimedia.org by Tulikivi2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Банный веник

Чем полезна баня для организма

Воздействие высокой температуры в бане вызывает расширение сосудов, ускоряет кровоток и учащает сердцебиение примерно в 1,5 раза. Это схоже с физической нагрузкой при беге или быстрой ходьбе. В результате улучшается клеточный обмен, а организм быстрее насыщается кислородом и питательными веществами.

После выхода из парной в организме начинают происходить обратные процессы: сердечный ритм замедляется, давление понижается, сосуды сужаются. Таким образом, посещение бани становится своеобразной тренировкой для сердечно-сосудистой системы. Для здоровых людей баня приносит исключительно пользу.

Почему после бани может стать плохо

В парной у гипертоников может резко снизиться давление и одновременно увеличиться частота сердечных сокращений. Однако посещение бани не противопоказано, если показатели артериального давления стабильно находятся в пределах 130-140 на 80-90 мм рт. ст., и человек принимает назначенные препараты.

При этом баня противопоказана, если давление нестабильно или находится ниже 120/90 мм рт. ст.

Симптомы повышенного давления

Признаки гипертонии могут включать:

сильные головные боли

носовые кровотечения

усталость или чувство потерянности

нарушения зрения

боль в груди

одышку

аритмию

кровь в моче

головокружение

нервозность и потливость

проблемы со сном

Гибкость и прочность артерий играют ключевую роль в обеспечении организма кислородом и питательными веществами. Однако повышенное давление заставляет сердце работать с повышенной нагрузкой. Со временем это приводит к усталости сердечной мышцы и может вызывать снижение давления у гипертоников.

Неконтролируемая гипертония также негативно влияет на когнитивные способности, снижая память и способность к обучению.

Важно помнить: смертельно опасным считается давление на уровне 260/100 мм рт. ст.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.



