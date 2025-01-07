Как быстро заснуть за 3 минуты: секреты сна, которые вы не знали

2:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы просыпаетесь уставшим и не отдохнувшим, несмотря на длительный сон? Причиной может быть не сам процесс сна, а то, что происходит перед тем, как вы ложитесь в постель. Иногда даже незначительные изменения в привычках могут сильно повлиять на ваше самочувствие.

Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Специалист по сну и клинический психолог Майкл Бреус, пояснил, что с изменением времени года меняются и наши привычки сна. Осенью, когда световой день становится короче и температура воздуха понижается, нам приходится адаптировать свой режим для поддержания хорошего качества сна. Бреус предложил несколько простых правил, которые помогут вам быстро заснуть и проснуться бодрым.

Правило 3-2-1 для лучшего сна

Чтобы улучшить свой сон, следуйте этим трём простым рекомендациям:

За три часа до сна: прекратите употреблять алкоголь.

За два часа до сна: избегайте пищи.

За час до сна: ограничьте потребление жидкости.

Эти рекомендации помогут вашему организму подготовиться к отдыху и избежать лишних ночных пробуждений.

Избегайте синего света перед сном

Если у вас есть возможность, ограничьте использование экрана — телевизора, смартфона или компьютера — за час до сна. Синий свет, исходящий от экранов, влияет на выработку мелатонина и мешает засыпанию. Бреус рекомендует установить таймер на телевизоре или использовать фоновый шум для комфортного засыпания.

Температура в комнате

Для лучшего сна важна не только поза, но и температура в комнате. Исследования показывают, что слишком высокая или низкая температура может мешать сну. Оптимальная прохлада способствует быстрому засыпанию, так что откройте окно, если в вашем доме слишком тепло.

Физические нагрузки перед сном

Не рекомендуется заниматься физическими упражнениями непосредственно перед сном. Вашему телу нужно время для охлаждения, а тренировки поднимут температуру тела, что затруднит засыпание. Лучше оставить тренировки для утреннего времени или хотя бы за 4 часа до сна.

Техника дыхания 4-7-8

Если вас мучает бессонница, попробуйте использовать дыхательную технику, рекомендованную Бреусом. Она помогает снизить уровень стресса и ускоряет засыпание:

Вдохните на 4 секунды Задержите дыхание на 7 секунд Выдохните на 8 секунд

Этот метод помогает замедлить сердечный ритм и расслабиться, что способствует быстрому засыпанию.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.



Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

