Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Архитектурный шедевр, спрятанный между горами и морем
Бюджетный выбор: пять автомобилей с пробегом за 500 тысяч рублей
Ароматный глинтвейн: согрейте зимний вечер с этим простым рецептом
Русская порода собак, которая не выполняет бессмысленных команд
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Бактерии озера Мендота: повторяющиеся цикл эволюции
Зачем опытные дачники сажают настурцию на своем участке? Не все об этом знают
Какие краски для волос безопасны для беременных?
Ускоряем сушку белья: семь простых и эффективных способов

Три действенных способа бросить курить с помощью еды

2:32
Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, что некоторые продукты могут стать вашими союзниками в борьбе с курением? Конечно, они не избавят вас от тяги к никотину мгновенно, но могут значительно облегчить процесс отказа от этой вредной привычки.

Сигарета
Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сигарета

Что стоит добавить в рацион

Продукты, которые помогают бороться с курением, действуют на разных уровнях. Например, молочные продукты, такие как молоко и йогурт, делают сигареты менее привлекательными.

Когда возникает желание закурить, молоко или йогурт могут снизить это желание. Это не только полезно для здоровья, но и помогает снизить зависимость от никотина.

Овощи — ещё один отличный вариант. Морковь, сельдерей и другие хрустящие овощи отвлекают вас от тягот курения, насыщая организм клетчаткой и важными питательными веществами. Это поддерживает общее состояние здоровья и помогает чувствовать себя лучше в процессе отказа от никотина.

Что ещё поможет бороться с тягой

Жевательная резинка и мятные конфеты — это не только вкусно, но и полезно! Эти продукты могут действовать как никотиновая жвачка, помогая снизить тягу к сигаретам. Кроме того, чай с женьшенем также доказал свою эффективность в уменьшении привлекательности курения. Этот напиток помогает уменьшить влияние никотина, что облегчает процесс отказа от вредной привычки.

Как справляться с симптомами абстиненции

Отказ от курения может сопровождаться неприятными симптомами: раздражительностью, тревогой, проблемами со сном и даже избыточным аппетитом. Это связано с тем, что никотин стимулирует метаболизм, а без него он замедляется, что часто приводит к набору веса. Чтобы уменьшить эти симптомы, полезно использовать никотинзаместительную терапию (например, пластырь или жевательную резинку), которая постепенно помогает организму адаптироваться.

Не забывайте и о физических упражнениях. Прогулки на свежем воздухе или легкие тренировки — это не только способ сжигать калории, но и способ поднять настроение. Эндорфины, которые вырабатываются во время упражнений, помогут вам легче пережить трудные моменты и уменьшат желание курить.

Правильное питание и здоровые перекусы — это ещё один важный шаг к успешному отказу от курения. Не забывайте заботиться о своем теле и уделять внимание тому, что вы едите.

Уточнения

Куре́ние — вдыхание дыма, препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
Обсудить
Сейчас читают
Древние цивилизации оживают: уникальная находка в Руб-эль-Хали
Наука и техника
Древние цивилизации оживают: уникальная находка в Руб-эль-Хали Аудио 
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Красота и стиль
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025 Аудио 
Как сохранить молодость лица без инъекций и операций: три самые эффективные техники массажа
Красота и стиль
Как сохранить молодость лица без инъекций и операций: три самые эффективные техники массажа Аудио 
Популярное
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы

Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.

Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле
Вот при скольких градусах правильно стирать банное полотенце
Вот при скольких градусах правильно стирать банное полотенце
Последние материалы
Красные щи: как Италия повлияла на любимое русское блюдо
Сколько должны спать кошки и собаки?
Учёные раскрыли, какие черты отличают умных собак
Учёные нашли связь между кожей и железом: как это влияет на псориаз
Как правильно поить кошек и собак?
Банные процедуры: польза и риск для гипертоников
5 удивительных мотыльков России, которые впечатляют не хуже тропиков
Умные клетки: как новый метод изменит медицину
Тревога и стресс исчезнут, если вы попробуете эти простые дыхательные методы
Доллар становится ещё дороже для украинцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.