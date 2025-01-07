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Тревога и стресс исчезнут, если вы попробуете эти простые дыхательные методы

2:40
Здоровье

Многим из нас знакомо чувство стресса и апатии, когда эмоции захлестывают, а организм не справляется с нагрузкой. Оказавшись в таком состоянии, важно помнить, что есть простой и доступный способ вернуть гармонию — дыхательные упражнения. Они помогают снизить уровень стресса, улучшить настроение и даже избавиться от симптомов депрессии. Важно выполнять их ежедневно, чтобы поддерживать хорошее самочувствие и позитивное состояние.

Девушка занимается йогой
Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка занимается йогой

Шесть дыхательных упражнений для улучшения самочувствия

Глубокое дыхание (диафрагмальное)

Как выполнять: Сядьте или лягте в удобной позе. Положите одну руку на живот, другую — на грудь. Медленно вдыхайте через нос, чувствуя, как живот поднимается, и выдыхайте через рот, слегка прижимая живот.

Польза: Это упражнение расслабляет тело, снижает уровень стресса и помогает сосредоточиться на дыхании.

Метод 4-7-8

Как выполнять: Вдохните через нос на 4 секунды, задержите дыхание на 7 секунд, а затем медленно выдохните через рот за 8 секунд.

Польза: Этот метод помогает быстро успокоиться, снизить тревогу и снять напряжение.

Альтернативное дыхание ноздрями (Нади Шодхана)

Как выполнять: Закройте правую ноздрю пальцем и вдыхайте через левую. Затем закройте левую ноздрю и выдыхайте через правую. Повторяйте, чередуя ноздри.

Польза: Это упражнение балансирует нервную систему, способствует расслаблению и помогает достичь ясности в мыслях.

Box Breathing

Как выполнять: Вдохните на 4 секунды, задержите дыхание на 4 секунды, выдохните на 4 секунды и снова задержите дыхание на 4 секунды.

Польза: Техника помогает стабилизировать дыхание, улучшить концентрацию и снять напряжение.

Постепенное расширение выдоха

Как выполнять: Вдохните на 4 секунды, затем выдохните на 6-8 секунд, постепенно увеличивая продолжительность выдоха.

Польза: Это упражнение способствует расслаблению и успокаивает нервную систему.

Дыхание "Пчела" (Bhramari Pranayama)

Как выполнять: Сядьте удобно, закройте глаза. Вдохните глубоко через нос и, выдыхая, создавайте звук, похожий на гудение пчелы. Повторите несколько раз.

Польза: Это дыхательное упражнение снижает уровень тревоги и стресса, успокаивает ум и расслабляет тело.

Уточнения

Дыха́ние (лат. respiratio) — это физиологический процесс, обеспечивающий нормальное течение метаболизма (обмена веществ и энергии) живых организмов и способствующий поддержанию гомеостаза (постоянства внутренней среды), получая из окружающей среды кислород (О2) и отводя в окружающую среду в газообразном состоянии некоторую часть продуктов метаболизма организма (СО2, H2O и другие).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
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