Тимьян в зимний рацион: как он поможет вам не заболеть

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зимой тимьян — ваш секрет здоровья! Знаете ли вы, что эта ароматная трава может стать вашим незаменимым союзником в борьбе с зимними болезнями? Тимьян не только ароматен, но и невероятно полезен для организма. Он помогает улучшить состояние дыхательной системы, способствует укреплению иммунитета и даже защищает от простуды и гриппа.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тимьян

Чем полезен тимьян для здоровья

Этот природный антисептик обладает антибактериальными и антимикробными свойствами, благодаря содержанию тимола и карвакрола. Врачи отмечают его положительное влияние на дыхательные пути — тимьян помогает избавиться от излишков слизи и облегчает дыхание. Не менее важен его эффект на иммунную систему, помогая организму быть готовым к борьбе с вирусами и бактериями.

Питание также играет большую роль в поддержке здоровья. Важно избегать продуктов, вызывающих воспаление, таких как сахар, алкоголь и переработанные продукты. Тем не менее, тимьян — это не только ароматная трава, но и активный помощник в укреплении организма, особенно в холодное время года.

Как лучше всего употреблять тимьян

Лучший способ получить максимальную пользу от тимьяна — это настаивание его листьев в горячей воде. Просто заливайте свежие или сухие листья кипятком и настаивайте 15-20 минут. Напиток следует пить 2-3 раза в день. Этот настой богат витамином K и железом, что делает его отличным дополнением к рациону.

Тимьян — это не просто трава для добавления в блюда. Это целый арсенал для вашего здоровья, особенно в зимний период.

Уточнения

Тимья́н также чабре́ц и чебре́ц (лат. Thýmus, от др.-греч. θύμος или θύμον) — род семейства Яснотковые (Lamiaceae), один из наиболее крупных и таксономически сложных родов этого семейства.



