Опасности зимнего отдыха: какое развлечение может стоить вам здоровья

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зимой люди сталкиваются с множеством травм, многие из которых могут быть крайне опасными. Самые серьезные травмы возникают, как правило, во время катания на снегоходах.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Зимние развлечения на курорте Роза Хутор

Зима — это время не только для снежных развлечений, но и для переохлаждений, отморожений, а также различных ледовых травм. Ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы становятся частыми последствиями зимних активностей.

В это время года люди получают травмы не только на снегоходах, но и катаясь на лыжах, сноубордах, коньках и санках. Однако именно катание на снегоходах приносит самые опасные и высокоэнергетические травмы.

Такие происшествия часто приводят к сочетанным травмам, которые сложно лечить и требуют продолжительной реабилитации. Все эти виды активностей несут определенные риски, но катание на снегоходах стоит на первом месте по опасности.

Уточнения

Снегохо́д мотонарты (название в СССР и России) — изделие, транспортное средство, предназначенное для движения по снегу.

