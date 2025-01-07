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Опасности зимнего отдыха: какое развлечение может стоить вам здоровья

1:00
Здоровье

Зимой люди сталкиваются с множеством травм, многие из которых могут быть крайне опасными. Самые серьезные травмы возникают, как правило, во время катания на снегоходах.

Зимние развлечения на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Зимние развлечения на курорте Роза Хутор

Зима — это время не только для снежных развлечений, но и для переохлаждений, отморожений, а также различных ледовых травм. Ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы становятся частыми последствиями зимних активностей.

В это время года люди получают травмы не только на снегоходах, но и катаясь на лыжах, сноубордах, коньках и санках. Однако именно катание на снегоходах приносит самые опасные и высокоэнергетические травмы.

Такие происшествия часто приводят к сочетанным травмам, которые сложно лечить и требуют продолжительной реабилитации. Все эти виды активностей несут определенные риски, но катание на снегоходах стоит на первом месте по опасности.

Уточнения

Снегохо́д мотонарты (название в СССР и России) — изделие, транспортное средство, предназначенное для движения по снегу.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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