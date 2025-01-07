Эти 7 продуктов продлевают жизнь: добавьте их в рацион

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотите прожить дольше и сохранить здоровье? Врачи Республиканского госпиталя ветеранов войн Уфы назвали семь продуктов, которые помогут продлить жизнь и укрепить организм.

Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Орехи и семена

Топ-7 продуктов для долголетия

Гречка

Этот злак богат клетчаткой, магнием, железом и витаминами. Регулярное употребление гречки укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает состояние кожи, волос и ногтей, а также помогает справляться со стрессом.

Оливковое масло

Источник антиоксидантов и ненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-9. Оно поддерживает здоровье сосудов, улучшает работу ЖКТ и снижает риск развития деменции.

Тыквенные семечки

Помогают улучшить пищеварение и обмен веществ благодаря высокому содержанию клетчатки. Однако стоит помнить, что они калорийны, поэтому важно соблюдать меру.

Грецкие орехи

Содержат железо, магний, цинк, калий, йод и жирные кислоты. Эти орехи полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии.

Рыба и морепродукты

Богаты йодом, необходимым для щитовидной железы и нервной системы, а также омега-3, которая поддерживает здоровье сердца. Самые полезные виды рыбы — тунец, лосось, семга и сельдь.

Кисломолочные продукты

Улучшают микрофлору кишечника, укрепляют иммунитет и кости. Регулярное употребление таких продуктов способствует нормализации обмена веществ.

Овощи

Овощи богаты клетчаткой и витаминами, способствуют снижению уровня холестерина, уменьшают отёчность и улучшают состояние кожи, волос и ногтей.

Заключение

Включение этих продуктов в рацион поможет не только продлить жизнь, но и улучшить её качество. Здоровое питание — один из главных факторов, влияющих на ваше самочувствие и долголетие.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

