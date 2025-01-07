Как избежать инфекций в бассейне и бане: важные советы

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Общественные места с высокой влажностью, такие как бассейны, аквапарки и бани, создают идеальную среду для размножения различных микроорганизмов. Это делает их потенциальным источником инфекций, особенно в холодное время года, когда иммунитет ослаблен. Зная о возможных рисках, вы сможете минимизировать вероятность заражения.

Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пловец

Чем можно заразиться в бассейне или аквапарке

Зимой многие выбирают бассейны или аквапарки для отдыха, но такие места могут стать источником:

Конъюнктивита и других глазных инфекций, вызванных загрязнённой водой.

Грибковых заболеваний кожи и ногтей, которые легко передаются через поверхности.

Аденовирусных, энтеровирусных и ротавирусных инфекций, попадающих в организм через воду.

Микобактериоза, вызванного устойчивыми к хлору микроорганизмами.

Чтобы обезопасить себя, принимайте душ перед купанием, используйте резиновые тапочки и купальные костюмы. Избегайте посещения бассейна при наличии открытых ран или инфекционных заболеваний.

Какие опасности поджидают в бане

В бане риск заражения связан с тесным контактом с поверхностями и высокой влажностью. Вы можете столкнуться с грибковыми инфекциями или микобактериями. Чтобы избежать неприятностей:

Всегда садитесь на полотенце.

Используйте собственные банные принадлежности и шапочку.

Проветривайте парное помещение и не оставайтесь в нём слишком долго, чтобы избежать перегрева.

Общие инфекции в общественных местах

В местах с большим количеством людей повышен риск воздушно-капельных инфекций:

ОРВИ, гриппа, аденовирусных инфекций.

Ветряной оспы, кори, краснухи и даже эпидемического паротита.

Кроме того, в таких местах может передаваться микобактерия туберкулёза. Риск заражения зависит от состояния иммунной системы, температуры и влажности воздуха, а также других факторов.

Как снизить риск заражения

Используйте индивидуальные принадлежности: полотенце, тапочки, купальную шапочку.

Не проводите слишком много времени в воде или парной.

При первых признаках недомогания воздержитесь от посещения общественных мест.

Поддерживайте гигиену и иммунитет: питайтесь правильно, пейте больше воды и высыпайтесь.

Уточнения

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum "заражать") — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

