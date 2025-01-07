Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нелегальные кредитные брокеры — как они обманывают россиян
Этот неожиданный предмет в бардачке поможет зимой
Время течет по-разному: загадка ускорения Вселенной решена
Как сохранить урожай помидоров: сорта, которые не боятся фитофтороза
7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега
Доедание пищи после праздников: когда это может быть опасно для здоровья
Единственное место в мире, где можно найти алмаз самому
Лучшие средства для ухода за атопичной кожей: как справиться с сухостью
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA

Гастроэнтеролог Лопатин объяснил, кому важно перейти на кофе без кофеина

1:51
Здоровье

Кофе занимает лидирующие позиции среди напитков по популярности во всем мире. Его плюсы очевидны: он заряжает энергией, повышает работоспособность и улучшает настроение. Однако многие стремятся ограничить потребление кофеина, и здесь на помощь приходит декаф. Чем он примечателен?

A small cup of coffee
Фото: commons.wikimedia.org by Julius Schorzman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
A small cup of coffee

Декаф — это декофеинизированный кофе, в процессе производства которого кофеин удаляется с помощью специализированных растворителей. Это может негативно сказаться на вкусе и аромате, но что насчет его полезных свойств? Как отмечает гастроэнтеролог Сергей Лопатин, умеренное потребление обычного кофе также приносит определенные преимущества.

Рекомендуемая суточная норма кофеина не должна превышать 400 мг, что соответствует 3-4 чашкам напитка. Даже малое превышение этой дозы может вызвать такие неприятные последствия, как тахикардия, судороги, тревожность и нарушения сна.

Врач в разговоре с изданием "Доктор Питер" подчеркнул, что научных исследований, посвященных декафу, пока мало. Однако удалось установить, что пользой обладает и просто кофе, и декаф. Они оказались эффективны в профилактике хронических заболеваний печени и сахарного диабета. При этом заявлять, что декофеинизированный напиток лучше обычного нельзя (разве что отмечается незначительная способность декафа снижать артериальное давление).

Перейти на кофе без кофеина можно всем — у него нет противопоказаний. Он позволит наслаждаться привычным напитком тем, у кого есть заболевания ЖКТ, нарушения со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем, расстройства сна или психологическая зависимость от кофеина.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина. 

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Домашние животные
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом Аудио 
Вулканы подо льдом Антарктиды: таяние запускает серию опасных процессов
Наука и техника
Вулканы подо льдом Антарктиды: таяние запускает серию опасных процессов Аудио 
Как сохранить молодость лица без инъекций и операций: три самые эффективные техники массажа
Красота и стиль
Как сохранить молодость лица без инъекций и операций: три самые эффективные техники массажа Аудио 
Популярное
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы

Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.

Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Последние материалы
Лучшие средства для ухода за атопичной кожей: как справиться с сухостью
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Волны, которых вы не замечаете, пока не становится слишком поздно
Гастроэнтеролог Лопатин объяснил, кому важно перейти на кофе без кофеина
В Японии появится город от Toyota — 100 первых жителей переедут уже этой осенью
Идеальная пара для холодного сезона: модные сапоги в деталях
Как забыть про лёд на стёклах: простой способ экономии времени
Секретное богатство Австралии: как Большой Южный риф изменит ваше мнение о природе
Съёмочная группа спасла стаю пингвинов с птенцами из ловушки
Если вы это заметили, не ешьте! Простой способ быстро определить несвежие яйца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.