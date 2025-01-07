Гастроэнтеролог Лопатин объяснил, кому важно перейти на кофе без кофеина

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе занимает лидирующие позиции среди напитков по популярности во всем мире. Его плюсы очевидны: он заряжает энергией, повышает работоспособность и улучшает настроение. Однако многие стремятся ограничить потребление кофеина, и здесь на помощь приходит декаф. Чем он примечателен?

Фото: commons.wikimedia.org by Julius Schorzman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ A small cup of coffee

Декаф — это декофеинизированный кофе, в процессе производства которого кофеин удаляется с помощью специализированных растворителей. Это может негативно сказаться на вкусе и аромате, но что насчет его полезных свойств? Как отмечает гастроэнтеролог Сергей Лопатин, умеренное потребление обычного кофе также приносит определенные преимущества.

Рекомендуемая суточная норма кофеина не должна превышать 400 мг, что соответствует 3-4 чашкам напитка. Даже малое превышение этой дозы может вызвать такие неприятные последствия, как тахикардия, судороги, тревожность и нарушения сна.

Врач в разговоре с изданием "Доктор Питер" подчеркнул, что научных исследований, посвященных декафу, пока мало. Однако удалось установить, что пользой обладает и просто кофе, и декаф. Они оказались эффективны в профилактике хронических заболеваний печени и сахарного диабета. При этом заявлять, что декофеинизированный напиток лучше обычного нельзя (разве что отмечается незначительная способность декафа снижать артериальное давление).

Перейти на кофе без кофеина можно всем — у него нет противопоказаний. Он позволит наслаждаться привычным напитком тем, у кого есть заболевания ЖКТ, нарушения со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем, расстройства сна или психологическая зависимость от кофеина.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина.



Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.

