Привыкание к антибиотикам: невидимая угроза, нависшая над миром

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В ближайшие 25 лет около 40 миллионов человек могут погибнуть от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями. Об этом заявила бывший главный санитарный врач Англии Салли Дэвис.

Фото: Национальный институт рака by Джон Кроуфорд, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Операция

По её словам, которые приводит издание Guardian, существует реальная угроза, что привычные медицинские процедуры, такие как операции и роды, могут стать смертельно опасными из-за распространения устойчивых к антибиотикам бактерий.

Каждый год от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами, умирает около миллиона человек, и эта цифра будет увеличиваться в течение следующих 25 лет, что вызывает серьёзную обеспокоенность.

Дэвис отметила, что пожилые люди особенно уязвимы перед угрозой, исходящей от супербактерий.

Одной из причин появления супербактерий, по мнению врача, является чрезмерное использование антибиотиков в сельском хозяйстве.

Эксперт напомнила, что производители добавляют антибиотики в корм для коров, кур и овец, чтобы стимулировать их рост или предотвратить распространение заболеваний. Однако такое использование антибиотиков способствует развитию устойчивости у бактерий, что приводит к распространению этой проблемы по всему миру.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

