Доктор Мясников объяснил, что нужно есть для здоровья глаз

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует распространенное мнение, что черника благоприятно влияет на здоровье глаз. Ей часто приписывают компании морковь — овощ, насыщенный витамином А. Однако доктор Александр Мясников считает это заблуждением.

Фото: commons.wikimedia.org by pauk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Морковь

Мнение о том, что морковь и черника способны улучшить зрение, является всего лишь мифом. Оба продукта действительно полезны для здоровья, но они не могут кардинально изменить состояние зрения, независимо от их количества в рационе. Для полноценной помощи глазам необходимо придерживаться сбалансированного питания, как отметил врач в программе "Доктор Мясников" на канале "Россия 1".

Продукты, пагубно влияющие на общее состояние организма, такие как чрезмерно соленая, сладкая и жирная пища, также наносят урон сетчатке глаз, поэтому их следует исключить из своего рациона. Вместо этого рекомендуется сделать гимнастику для глаз частью ежедневной рутины.

"У нас есть черепно-мозговые нервы, которые регулируют мышцы: прямые мышцы, косые мышцы. Благодаря этому мы можем глазом крутить. Помните, девочек учили: на себя, на угол, на партнера? Кокетничать так? Оказывается, это они не кокетничали, а зрение тренировали. И, в принципе, абсолютно правильно", — подчеркнул специалист.

Уточнения

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.





Витами́н A — группа близких по химическому строению веществ, которая включает ретинол (витамин A 1 , аксерофтол) и другие ретиноиды, обладающие сходной биологической активностью.

