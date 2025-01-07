Доктор Мясников объяснил, что нужно есть для здоровья глаз

Существует распространенное мнение, что черника благоприятно влияет на здоровье глаз. Ей часто приписывают компании морковь — овощ, насыщенный витамином А. Однако доктор Александр Мясников считает это заблуждением.
Мнение о том, что морковь и черника способны улучшить зрение, является всего лишь мифом. Оба продукта действительно полезны для здоровья, но они не могут кардинально изменить состояние зрения, независимо от их количества в рационе. Для полноценной помощи глазам необходимо придерживаться сбалансированного питания, как отметил врач в программе "Доктор Мясников" на канале "Россия 1".
Продукты, пагубно влияющие на общее состояние организма, такие как чрезмерно соленая, сладкая и жирная пища, также наносят урон сетчатке глаз, поэтому их следует исключить из своего рациона. Вместо этого рекомендуется сделать гимнастику для глаз частью ежедневной рутины.
"У нас есть черепно-мозговые нервы, которые регулируют мышцы: прямые мышцы, косые мышцы. Благодаря этому мы можем глазом крутить. Помните, девочек учили: на себя, на угол, на партнера? Кокетничать так? Оказывается, это они не кокетничали, а зрение тренировали. И, в принципе, абсолютно правильно", — подчеркнул специалист.
Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
Витами́н A — группа близких по химическому строению веществ, которая включает ретинол (витамин A1, аксерофтол) и другие ретиноиды, обладающие сходной биологической активностью.
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.