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Метапневмовирус: что нужно знать об инфекции и как защититься от неё

1:58
Здоровье

Метапневмовирус, как отметил главный внештатный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов, является одним из распространенных возбудителей ОРВИ, с которым знакомы многие россияне.

Эпидемия
Фото: ru.freepik.com by pikisuperstar
Эпидемия

Инфекционист в Telegram-канале ведомства рассказал о характерных симптомах заболевания и дал рекомендации по действиям при их появлении. Он подчеркнул, что метапневмовирус широко циркулирует в мире и часто вызывает ОРВИ. Россияне уже имели дело с этой инфекцией, и рост заболеваемости в основном связан с сезонными изменениями.

Симптомы метапневмовирусной инфекции включают кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, одышку и осиплость голоса. У взрослых болезнь обычно протекает легко, как обычная ОРВИ, или бессимптомно. Однако у детей до 5 лет, пожилых людей старше 65 лет и лиц с ослабленным иммунитетом инфекция может протекать тяжелее и приводить к бронхитам и пневмониям.

Для предотвращения заражения метапневмовирусом Владимир Чуланов советует соблюдать традиционные противовирусные меры профилактики: регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептики на спиртовой основе, избегать прикосновения к лицу грязными руками, чаще проветривать помещения, избегать контакта с людьми, имеющими симптомы ОРВИ, и мест массового скопления людей.

Если вы заметили у себя симптомы ОРВИ, важно не забывать носить медицинские маски, меняя их каждые 4 часа, не выходить на улицу и вызвать врача.

По данным эксперта, на 51-й неделе прошлого года метапневмовирус составлял 0,1% от общего числа возбудителей ОРВИ. В 2023 году этот показатель увеличился до 0,8%.

Уточнения

Метапневмовирус человека (англ. Human metapneumovirus, hMPV) — вид РНК-содержащих вирусов из семейства Pneumoviridae порядка Mononegavirales

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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