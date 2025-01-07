Метапневмовирус: что нужно знать об инфекции и как защититься от неё

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Метапневмовирус, как отметил главный внештатный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов, является одним из распространенных возбудителей ОРВИ, с которым знакомы многие россияне.

Фото: ru.freepik.com by pikisuperstar Эпидемия

Инфекционист в Telegram-канале ведомства рассказал о характерных симптомах заболевания и дал рекомендации по действиям при их появлении. Он подчеркнул, что метапневмовирус широко циркулирует в мире и часто вызывает ОРВИ. Россияне уже имели дело с этой инфекцией, и рост заболеваемости в основном связан с сезонными изменениями.

Симптомы метапневмовирусной инфекции включают кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, одышку и осиплость голоса. У взрослых болезнь обычно протекает легко, как обычная ОРВИ, или бессимптомно. Однако у детей до 5 лет, пожилых людей старше 65 лет и лиц с ослабленным иммунитетом инфекция может протекать тяжелее и приводить к бронхитам и пневмониям.

Для предотвращения заражения метапневмовирусом Владимир Чуланов советует соблюдать традиционные противовирусные меры профилактики: регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептики на спиртовой основе, избегать прикосновения к лицу грязными руками, чаще проветривать помещения, избегать контакта с людьми, имеющими симптомы ОРВИ, и мест массового скопления людей.

Если вы заметили у себя симптомы ОРВИ, важно не забывать носить медицинские маски, меняя их каждые 4 часа, не выходить на улицу и вызвать врача.

По данным эксперта, на 51-й неделе прошлого года метапневмовирус составлял 0,1% от общего числа возбудителей ОРВИ. В 2023 году этот показатель увеличился до 0,8%.

Уточнения

Метапневмовирус человека (англ. Human metapneumovirus, hMPV) — вид РНК-содержащих вирусов из семейства Pneumoviridae порядка Mononegavirales.

