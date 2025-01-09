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Раскрыта причина навязчивого желания всё перепроверять

1:38
Здоровье

Канадские учёные провели исследование, чтобы разобраться в глубинных причинах обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) у людей, которое выражается в том, что человека мучают навязчивые мысли и он, желая отделаться от них, много раз подряд совершает одни и те же действия.

Открытая дверь
Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Открытая дверь

У ОКР бывают разные проявления, в том числе и на бытовом уровне, когда человек по десять и больше раз проверяет, выключил ли он плиту или утюг, запер ли дверь, закрыл ли кран.

Для своего эксперимента исследователи привлекли больше ста студентов, у которых не наблюдалось никаких психических расстройств. Студентам провели имитированную электроэнцефалографию и некоторым объявили, что у них низкая склонность к потере контроля над собой, а другим, наоборот, сказали, что высокая.

После этого студентов посадили перед экраном, на котором слева направо проезжали картинки. Испытуемых просили проверять, чтобы между этими картинками было одинаковое расстояние, и для этого нажимать на определённые клавиши, а потом на пробел, чтобы сохранить результат.

Те студенты, которые были уверены, что у них высокая склонность к потере контроля над собой, нажимали на пробел чаще, чем требовалось. Проанализировав результаты эксперимента, учёные пришли к выводу, что люди, страдающие ОКР, на самом деле боятся именно этого — потерять контроль над своими действиями.

Возможно, такое открытие позволит в будущем найти новые методы лечения обсессивно-компульсивного расстройства.

Уточнения

Обсесси́вно-компульси́вное расстро́йство — психическое расстройство, проявляющееся в непроизвольно возникающих навязчивых, мешающих или пугающих мыслях (обсессиях), а также в том, что человек постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной этими мыслями тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий (компульсий).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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