Секреты безопасного питания: холестерин под контролем

2:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Холестерин необходим для здоровья — он участвует в синтезе гормонов, витамина D и клеточных мембран. Но его повышенный уровень может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Разбираемся, какие продукты с высоким содержанием холестерина безопасны для употребления, а какие стоит ограничить.

Фото: Adobe Stock by photocrew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кусок масла

Яйца: полезно, но в меру

В одном большом яйце содержится около 186 мг холестерина, сконцентрированного в желтке. Исследования показывают, что умеренное потребление яиц (до 7 в неделю) не повышает уровень холестерина у большинства людей. Для баланса лучше ограничивать количество яиц в рационе.

Красное мясо: выбирайте нежирные куски

Говядина, свинина и баранина богаты насыщенными жирами и холестерином, что может негативно сказаться на здоровье. Если не хотите полностью отказываться от мяса, выбирайте менее жирные части и ограничивайте порции.

Молочные продукты: ищите низкожирные альтернативы

Сливки, сыр и масло содержат насыщенные жиры, но обезжиренные аналоги позволяют наслаждаться вкусом без вреда для здоровья. Йогурт, сыр и молоко с низким содержанием жира — идеальный выбор.

Печень и субпродукты: редкое угощение

Печень содержит более 400 мг холестерина на 100 г, что делает её лидером по этому показателю. Хоть она и богата витаминами, употребляйте её нечасто и в умеренных количествах.

Кунжутные семена: полезны, но в меру

Кунжут богат растительными маслами и полезными жирами, но содержит небольшое количество холестерина. Соблюдайте умеренность, добавляя их в блюда.

Обработанное мясо и фастфуд: минимизируйте

Колбасы, сосиски, бекон, а также блюда из заведений быстрого питания (бургеры, картофель фри) богаты холестерином и жирами. Лучше избегать их или искать менее жирные варианты.

Криль и морепродукты: с пользой для здоровья

Криль и устрицы содержат холестерин, но также богаты Омега-3 жирными кислотами, что делает их полезными при умеренном потреблении.

Кокосовое масло и сливочное масло: осторожно с насыщенными жирами

Кокосовое масло популярно, но содержит насыщенные жиры, которые могут повышать уровень холестерина. Используйте его ограниченно, как и сливочное масло, отдавая предпочтение оливковому или маслу авокадо.

Баланс — ключ к правильному питанию. Продукты с высоким содержанием холестерина могут быть частью рациона, если употреблять их осознанно и в умеренных количествах. Заботьтесь о здоровье сердца, сохраняя разнообразие и выбирая полезные альтернативы.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

