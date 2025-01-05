Защита от стресса и последствий вредной пищи: какие напитки нужно пить?

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета Бирмингема выяснили, что флаванолы в продуктах питания, например, в какао и чае, могут защищать кровеносные сосуды от воздействий стресса и вредной пищи.

Фото: flickr.com by cowbite, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шоколадный чай

23 человека приняли участие в эксперименте. Им предложили блюда с высоким содержанием жиров перед проведением стресс-теста. После этого они выпивали какао с разным уровнем содержания флаванолов.

Авторы проследили за их параметрами, включая сердечно-сосудистые показатели и насыщенность крови кислородом.

Оказалось, что частота сердечных сокращений и артериальное давление у этих людей поднималось. Однако употребление какао с высоким уровнем флавонолов помогло уменьшить нарушение сосудистой функции из-за стресса и жирной еды, написали в журнале Food & Function.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

