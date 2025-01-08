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Эксперты назвали лучший способ облегчить симптомы похмелья

1:33
Здоровье

Неожиданный способ облегчить симптомы похмелья был предложен учёными из Университета Ноттингем Трент в Великобритании. Исследования показали, что регулярные физические упражнения могут значительно уменьшить тяжесть похмелья.

похмелье
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
похмелье

Эксперты — старший преподаватель кафедры анализа эффективности спорта Атали Редвуд-Браун и старший специалист по физическим упражнениям и здоровью Джен Уилсон — рассказали о проведённом исследовании, в котором приняли участие 1676 студентов. Все участники занимались умеренной физической активностью минимум 30 минут в неделю и заполняли анкеты, оценивая свои алкогольные привычки, уровни физической активности и симптомы похмелья.

Результаты показали явную связь между физической активностью и меньшей тяжестью симптомов похмелья. Те, кто регулярно занимался интенсивной физической активностью, например бегом, отмечали менее выраженные симптомы похмелья, несмотря на употребление алкоголя. Эксперты объясняют это тем, что физические упражнения действуют как естественные обезболивающие, улучшают обмен веществ, способствуют лучшему сну и уменьшают воспаление.

Однако важно помнить, что тренироваться в состоянии опьянения или в разгаре похмелья не стоит — это может ухудшить ваше состояние. Учёные также напоминают, что лучший способ избежать похмелья вообще — это отказаться от употребления алкоголя.

Уточнения

Похме́лье - постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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