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Что скрывается за привычкой носить два телефона: психологический аспект

1:20
Здоровье

Многие люди привыкли носить с собой не один, а два смартфона. Но, как выяснили эксперты, это может не только быть удобным решением, но и сигнализировать о возможных психологических проблемах.

Критически настроенная девица с телефоном
Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Критически настроенная девица с телефоном

Профессор психологии в Университете Дерби, Дэвид Шеффилд, считает, что наличие двух телефонов может быть связано с тревожностью или даже невротизмом. По его мнению, второй смартфон часто служит страховкой для тех, кто переживает из-за разрядки батареи или боится пропустить важный звонок или сообщение. Такое поведение, по словам эксперта, является своего рода компенсацией неуверенности и стремлением контролировать ситуацию.

Старший преподаватель психологии в Университете Ноттингем Трент, доктор Захир Хуссейн, добавляет, что два смартфона могут быть связаны с синдромом упущенной выгоды (FOMO) — психологическим состоянием, при котором человек постоянно ощущает, что может пропустить важное событие или информацию.

В то же время, два телефона часто используются для разделения рабочих и личных коммуникаций, что делает их полезными для людей с высокой нагрузкой. Однако в некоторых случаях наличие двух гаджетов может указывать на зависимость от смартфона, что также требует внимания.

Уточнения

Тревожность - индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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