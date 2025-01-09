Как долго можно хранить салат с майонезом и что будет, если съесть это блюдо несвежим

Салаты с майонезом вкусны и не только присутствуют на столе во время застолья, но иногда могут быть и обычным блюдом в непраздничный день, однако, если долго хранить их даже в холодильнике, в майонезе начинают размножаться бактерии.
Салат с майонезом можно хранить в холодильнике в течение суток, а когда этот срок проходит, блюдо начинает портиться. На четвёртый день оно уже совершенно не годится для употребления. Если поесть старый четырёхдневный салат, можно сильно отравиться и даже попасть в больницу.
Во время праздника лучше не оставлять салат на столе надолго. Когда все члены семьи или гости его попробовали, необходимо хотя бы ненадолго убрать салат в холодильник. В случае чего его можно снова достать. Если салат простоял на столе больше двух часов, рекомендуется его выбросить.
Отправлять в помойку готовое блюдо, которое к тому же готовилось с таким старанием, жалко, поэтому можно попробовать рассчитать количество ингредиентов так, чтобы получились небольшие порции, а майонез желательно добавлять в салат прямо перед подачей.
Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
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