Как остаться в форме в праздники: шесть эффективных привычек

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сезон праздников - это время веселья, но также и риск набора лишних килограммов. Чтобы избежать этого, профессор Франклин Джозеф, специалист по снижению веса, предложил несколько простых привычек, которые помогут вам контролировать свой вес даже в праздничный сезон.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новый год

1. Проходите 10 тыс. шагов в день.

Физическая активность — ключ к поддержанию здорового веса. Ходьба, подъем по лестнице, или даже прогулки по торговым центрам — это доступные способы сжигать калории, не требующие больших усилий.

2. Отдавайте предпочтение сезонным овощам.

Кабачки, брокколи и шпинат не только низкокалорийны, но и богаты клетчаткой, что помогает контролировать аппетит. Эти овощи можно использовать для приготовления вкусных и сытных блюд, которые удовлетворят голод без лишних калорий.

3. Спите семь-восемь часов в сутки.

Недостаток сна может нарушить гормональный баланс, что ведёт к повышенной тяге к высококалорийной пище. Постарайтесь обеспечивать себе полноценный отдых для поддержания нормального обмена веществ.

4. Учитывайте жидкие калории.

Избегайте напитков с высоким содержанием калорий, таких как горячий шоколад и латте. Лучше выбирайте травяные чаи, чёрный кофе или простую тёплую воду с лимоном, чтобы снизить калорийность рациона.

5. Контролируйте порции.

Использование маленьких тарелок и наполнение половины блюда овощами — это простой способ контролировать количество еды и избежать переедания, при этом наслаждаясь праздничным столом.

6. Управляйте стрессом.

Нахождение времени для релаксации — будь то медитация, чтение или лёгкая физическая нагрузка — поможет снизить уровень стресса, который часто становится причиной переедания и употребления высококалорийной пищи.

Соблюдение этих привычек поможет вам избежать набора веса и оставаться в форме, даже когда вокруг столько соблазнов.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) - расчетное количество тепловой энергии, которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

