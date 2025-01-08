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Как учёные готовятся к новым пандемиям: что помогло в борьбе с COVID-19

1:30
Здоровье

Учёные уже сегодня активно готовятся к возможным будущим пандемиям, используя опыт, полученный в ходе борьбы с COVID-19. В Университете Суррея под руководством доктора Ричарда Сира было проведено исследование, целью которого было оценить эффективность различных мер общественного здравоохранения, таких как ношение масок и улучшение вентиляции помещений.

Пожилая больная в маске
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилая больная в маске

Результаты исследования показали, что использование высококачественных масок, таких как N95 или FFP2, может значительно снизить скорость передачи вируса — в девять раз при повсеместном использовании и в три раза при индивидуальном ношении. Напротив, хирургические и тканевые маски оказались менее эффективными в предотвращении распространения инфекции.

Также исследование подчеркнуло важность вентиляции помещений. Удвоение скорости циркуляции воздуха в помещении может снизить риск передачи инфекции на 30%. Эти меры, помимо борьбы с пандемиями, могут быть крайне полезными в профилактике сезонных заболеваний, таких как грипп.

Доктор Сир настоятельно призывает к приоритетному использованию высокоэффективных масок и улучшению систем вентиляции, как важным элементам в стратегическом плане общественного здравоохранения. Эти шаги могут значительно снизить риски и подготовить нас к новым вызовам в области инфекционных заболеваний.

Уточнения

Пандеми́я COVID-19 - пандемия из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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