Шампунь от перхоти: какие ингредиенты эффективны, а какие — нет

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Перхоть — это неприятная проблема, с которой сталкиваются многие, и она часто сопровождается зудом и сухостью кожи головы. Несмотря на то, что перхоть не опасна для здоровья, она может сильно мешать и вызывать эстетический дискомфорт, особенно на тёмных волосах и одежде. Для того чтобы справиться с этим состоянием, важно правильно выбрать шампунь, содержащий эффективные ингредиенты.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка держит волосы

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) советует внимательнее изучать состав шампуня для борьбы с перхотью. Согласно рекомендациям, в его состав должны входить один из следующих активных ингредиентов:

пиритион цинка;

сульфид селена;

кетоконазол;

каменноугольная смола с салициловой кислотой.

Эти компоненты доказали свою эффективность в борьбе с перхотью, и шампунь с таким составом может помочь устранить белые или серые чешуйки, а также облегчить симптомы, такие как зуд.

Однако важно помнить, что одного применения недостаточно для достижения заметного результата. Специалисты советуют пройти полный курс лечения, который обычно длится около месяца. Если шампунь не дал желаемого эффекта, рекомендуется попробовать другое средство с альтернативным активным компонентом.

Уточнения

Пе́рхоть - синдром, характеризуемый высокой скоростью чешуйчатого отслоения частиц кожи на протяжении сравнительно долгого времени.

