Как не допустить дефицита кальция в организме?

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кальций отвечает не только за состояние костей и зубов, но и полезен для нервов, сердца и мышц. Именно поэтому его недостаток или избыток может существенно влиять на здоровье.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кисломолочные продукты

Дефицит кальция часто протекает бессимптомно, но с течением времени может привести к порче зубов, катаракте, остеопорозу, остеопении и другим серьезным заболеваниям.

Возможные причины дефицита кальция:

питание при диете, бедной кальцием, особенно в детстве;

приём лекарств, которые влияют на кальций;

гормональный дисбаланс, особенно у женщин.7

Как правило на начальном этапе дефицит кальция не ощущается. Он становится заметней, когда дефицит этого минерала уже серьёзный.

Самый простой способ предотвратить дефицит кальция — это правильное питание. Нужно употреблять больше листовых овощей, молочных продуктов, бобовых, инжир, брокколи, тофу, соевое молоко, шпинат, орехи.

Не забывайте и о приёме витамина D. Им богаты: лосось, тунец, апельсины, молоко, яйца, шампиньоны и другие.

Уточнения

Кальций — распространённый макроэлемент в организме растений, животных и человека. В организме человека и других позвоночных большая его часть находится в скелете и зубах.



Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие). Холекальциферол (витамин D 3 ) синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона B, а также поступает в организм человека с пищей. Эргокальциферол (витамин D 2 ) может поступать только с пищей.

