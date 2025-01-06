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Как не допустить дефицита кальция в организме?

1:14
Здоровье

Кальций отвечает не только за состояние костей и зубов, но и полезен для нервов, сердца и мышц. Именно поэтому его недостаток или избыток может существенно влиять на здоровье.

Кисломолочные продукты
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кисломолочные продукты

Дефицит кальция часто протекает бессимптомно, но с течением времени может привести к порче зубов, катаракте, остеопорозу, остеопении и другим серьезным заболеваниям.

Возможные причины дефицита кальция:

  • питание при диете, бедной кальцием, особенно в детстве;
  • приём лекарств, которые влияют на кальций;
  • гормональный дисбаланс, особенно у женщин.7

Как правило на начальном этапе дефицит кальция не ощущается. Он становится заметней, когда дефицит этого минерала уже серьёзный.

Самый простой способ предотвратить дефицит кальция — это правильное питание. Нужно употреблять больше листовых овощей, молочных продуктов, бобовых, инжир, брокколи, тофу, соевое молоко, шпинат, орехи.

Не забывайте и о приёме витамина D. Им богаты: лосось, тунец, апельсины, молоко, яйца, шампиньоны и другие.

Уточнения

Кальций — распространённый макроэлемент в организме растений, животных и человека. В организме человека и других позвоночных большая его часть находится в скелете и зубах.

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие). Холекальциферол (витамин D3) синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона B, а также поступает в организм человека с пищей. Эргокальциферол (витамин D2) может поступать только с пищей.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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Как не допустить дефицита кальция в организме?
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