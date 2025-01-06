Полезен ли перец чили?

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Полезно ли употреблять перец чили и как часто это можно делать, выяснили в ходе исследования британские и китайские учёные.

Фото: commons.wikimedia.org by Yair Geva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Перец чили

В ходе исследования, проведённого британскими учёными, выяснилось, что у тех, кто 1 раз в неделю употреблял в пищу этот перец, на 13% снижался риск ишемического инсульта по сравнению с теми, кто употреблял его реже или вообще исключил из своего рациона.

Аналогичные выводы сделали и китайские учёные. Они установили, что у тех, кто 3 раза в неделю и более употребляет острую пищу, у них меньше риск возникновения инсульта и ожирения.

По мнению экспертов, перец чили оказывает благотворное действие благодаря капсаицину. Это активное вещество, которое примерно на 8% увеличивает метаболизм.

В Daily Mail приводит исследование, проведённое в 2020 году, которое показало, что блюда, содержащие чили, на 26% снижают риск сердечных заболеваний, приводящих к смерти. Этот перец способен снять воспаление, которое может вызвать сердечный приступ.

Другое исследование выявило, что чили также эффективен против слабоумия. Капсаицин ослабляет воспаление мозга, тем самым, защищая от снижения когнитивных функций.

Однако при чрезмерном употреблении острой пищи может быть достигнут противоположный эффект: что может привести к повреждению клеток мозга и увеличению риска болезни Альцгеймера. Чрезмерное потребление капсаицина также может вызывать раздражение слизистой оболочки желудка и рак кишечника. Может оказать негативное влияние и на мужские гормоны: уровень тестостерона значительно снижается, если в организм поступает слишком много чили. Поэтому часто употреблять перец чили не рекомендуется.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.



Капсаици́н (ванилиламид 8-метил-6-ноненовой кислоты) — алкалоид, содержащийся в различных видах стручкового перца Capsicum (например, в плодах перца овощного его содержится около 0,03 %).

