Эмираты вводят обязательное генетическое тестирование перед браком

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С начала 2025 года в Объединённых Арабских Эмиратах вводится новая практика: перед регистрацией брака все граждане будут проходить обязательное генетическое тестирование. Об этом сообщает информационное агентство Azattyq Ryhy.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дубай

Это решение обусловлено ростом числа генетических заболеваний в стране, что связано с историческими и культурными особенностями региона. Ранее будущим супругам было достаточно пройти медицинское обследование, а генетическое тестирование оставалось добровольным. Теперь же процедура стала обязательной для всех.

Генетическое тестирование позволяет выявить более 570 генетических мутаций, включая сердечно-сосудистые заболевания, эпилепсию, мышечную атрофию, потерю слуха, муковисцидоз и другие серьёзные наследственные болезни. Этот метод помогает парам принимать осознанные решения при планировании семьи, учитывая их здоровье.

Геномный совет Эмиратов утвердил это решение на заседании правительства в ноябре. Основная цель программы — создать национальную базу данных генома, что позволит выявлять генетические заболевания на ранних стадиях и оказывать своевременную медицинскую помощь.

Пилотный проект Emirati Genome Programme, запущенный в Абу-Даби в 2022 году, охватил более 800 пар. Результаты показали, что генетическая совместимость подтвердилась у 86% пар, а 14% нуждались в дополнительных медицинских мерах и планировании семьи.

Высокий уровень инбридинга в Эмиратах способствует распространению генетических нарушений. Понимание генетических рисков улучшает качество медицинских услуг и помогает снизить затраты на лечение хронических заболеваний.



С 2025 года все пары, желающие вступить в брак, будут проходить обязательное генетическое тестирование. Обработка результатов займёт около двух недель.

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты (араб. الإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة‎ [al ʔimaːˈraːt al ʕaraˈbijːa al mutˈtaħida], англ. United Arab Emirates; сокращённо — Ара́бские Эмира́ты или просто Эмира́ты, аббревиатура — ОАЭ) — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ‎ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة‎ [има́ра]).



Насле́дственные заболева́ния — заболевания, возникновение и развитие которых связано с различными дефектами и нарушениями в наследственном аппарате клеток.