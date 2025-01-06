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Синдром дефицита внимания и гиперактивности и стирка: как сделать домашние дела проще

1:33
Здоровье

Вы когда-нибудь откладывали стирку "почти" чистого белья, которое вам не нужно, но и не хочется убирать в шкаф? Это проявление беспорядка в белье, известное как "халат на полу", особенно распространено среди людей с СДВГ (Синдро́мом дефици́та внима́ния и гиперакти́вности).

Стиральная машина
Фото: flickr.com by jim212jim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стиральная машина

Люди с этим расстройством часто сталкиваются с трудностями в выполнении домашних дел, таких как стирка, из-за проблем с исполнительными функциями мозга, которые контролируют мотивацию, планирование и самоконтроль. Склонность к прокрастинации, отсутствие интереса к рутинным задачам и проблемы с краткосрочной памятью усугубляют ситуацию, пишет Yahoo. com.

Для решения проблемы "застрявшей на полу" одежды можно использовать несколько стратегий:

  1. Разбейте задачу на маленькие шаги. Это поможет сделать процесс более управляемым и менее пугающим.
  2. Установите таймер. Это поможет контролировать время, необходимое для выполнения задачи, и уменьшить чувство подавленности.
  3. Начните с малого. Не пытайтесь сразу же перестирать всю гору белья. Начните с небольшой части и постепенно увеличивайте объем.
  4. Примите свои ограничения. Признайте, что вам может быть трудно справляться с некоторыми задачами, и сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать.
  5. Ищите поддержку. Обратитесь за помощью к друзьям, семье или специалистам, если чувствуете, что не можете справиться с проблемой самостоятельно.

Уточнения

Синдро́м дефици́та внима́ния и гиперакти́вности (СДВГ), расстро́йство внима́ния с гиперакти́вностью, или гиперакти́вное расстро́йство с дефици́том внима́ния (англ. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD), — расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте.

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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