Синдром дефицита внимания и гиперактивности и стирка: как сделать домашние дела проще

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы когда-нибудь откладывали стирку "почти" чистого белья, которое вам не нужно, но и не хочется убирать в шкаф? Это проявление беспорядка в белье, известное как "халат на полу", особенно распространено среди людей с СДВГ (Синдро́мом дефици́та внима́ния и гиперакти́вности).

Фото: flickr.com by jim212jim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стиральная машина

Люди с этим расстройством часто сталкиваются с трудностями в выполнении домашних дел, таких как стирка, из-за проблем с исполнительными функциями мозга, которые контролируют мотивацию, планирование и самоконтроль. Склонность к прокрастинации, отсутствие интереса к рутинным задачам и проблемы с краткосрочной памятью усугубляют ситуацию, пишет Yahoo. com.

Для решения проблемы "застрявшей на полу" одежды можно использовать несколько стратегий:

Разбейте задачу на маленькие шаги. Это поможет сделать процесс более управляемым и менее пугающим. Установите таймер. Это поможет контролировать время, необходимое для выполнения задачи, и уменьшить чувство подавленности. Начните с малого. Не пытайтесь сразу же перестирать всю гору белья. Начните с небольшой части и постепенно увеличивайте объем. Примите свои ограничения. Признайте, что вам может быть трудно справляться с некоторыми задачами, и сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать. Ищите поддержку. Обратитесь за помощью к друзьям, семье или специалистам, если чувствуете, что не можете справиться с проблемой самостоятельно.

Уточнения

Синдро́м дефици́та внима́ния и гиперакти́вности (СДВГ), расстро́йство внима́ния с гиперакти́вностью, или гиперакти́вное расстро́йство с дефици́том внима́ния (англ. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD), — расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте.



Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

