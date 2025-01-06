Синдром дефицита внимания и гиперактивности и стирка: как сделать домашние дела проще

Вы когда-нибудь откладывали стирку "почти" чистого белья, которое вам не нужно, но и не хочется убирать в шкаф? Это проявление беспорядка в белье, известное как "халат на полу", особенно распространено среди людей с СДВГ (Синдро́мом дефици́та внима́ния и гиперакти́вности).
Люди с этим расстройством часто сталкиваются с трудностями в выполнении домашних дел, таких как стирка, из-за проблем с исполнительными функциями мозга, которые контролируют мотивацию, планирование и самоконтроль. Склонность к прокрастинации, отсутствие интереса к рутинным задачам и проблемы с краткосрочной памятью усугубляют ситуацию, пишет Yahoo. com.
Для решения проблемы "застрявшей на полу" одежды можно использовать несколько стратегий:
Синдро́м дефици́та внима́ния и гиперакти́вности (СДВГ), расстро́йство внима́ния с гиперакти́вностью, или гиперакти́вное расстро́йство с дефици́том внима́ния (англ. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD), — расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте.
Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.
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