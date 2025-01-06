Польза воды: как два литра в день влияют на внешний вид и здоровье

3:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рекомендация пить два литра воды в день основана на расчетах: на одну килокалорию пищи требуется примерно один миллилитр воды. При средней калорийности рациона в 2000 ккал это соответствует двум литрам жидкости.

Фото: commons.wikimedia.org by MrO7aid22, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вода

Однако есть версия, что эту норму популяризировала компания, занимающаяся продажей бутилированной воды. Правда это или нет, неизвестно, ведь похожие результаты дает и другой способ расчета: 30 мл воды на каждый килограмм нормального веса. Для женщин это около 1950 мл, а для мужчин — 2100 мл.

Фактически же потребность в воде зависит от множества факторов: возраста, здоровья, климата, уровня физической активности. Например, пожилые люди могут нуждаться в меньшем количестве воды, а те, кто живет в жарких и влажных регионах, наоборот, в большем.

Вода — это не только питье

Важно понимать, что два литра — это общее количество жидкости, включая ту, что поступает с пищей. Сегодня специалисты советуют ориентироваться на сигналы организма, а не на жесткие нормы. Если вам не хочется пить, не нужно себя заставлять. Переизбыток воды может привести к гипонатриемии — опасному состоянию, при котором уровень натрия в крови падает. Это чревато головокружением, отеком мозга и даже летальным исходом.

Когда пить два литра воды полезно

Иногда организму действительно нужно больше воды. Пить два литра имеет смысл, если вы:

теряете много жидкости из-за мочегонных препаратов, потливости, рвоты или диабета

живете в жарком климате или работаете в жарких условиях

занимаетесь тяжелым физическим трудом или интенсивными тренировками

обезвожены (например, из-за употребления кофе, алкоголя, избытка соли или интоксикации)

Также стоит обратить внимание на признаки обезвоживания:

жажда, сухость во рту

темная моча

снижение потоотделения

ощущение стянутости кожи

Положительные эффекты воды

Питьевая вода действительно полезна для организма:

1. Здоровье сердечно-сосудистой системы

Недостаток жидкости сгущает кровь, повышает давление и может привести к тахикардии. Употребление воды разжижает кровь, улучшая транспорт кислорода и питательных веществ к органам.

2. Гормональный баланс

Недостаток воды увеличивает уровень кортизола — гормона стресса, что ухудшает обмен веществ и иммунитет. Также может пострадать выработка гормонов щитовидной железы и инсулина.

3. Улучшение внешнего вида

Достаточное количество воды помогает справляться с отеками, поддерживает увлажненность кожи и волос.

4. Поддержание веса

Снижение аппетита: если пить воду перед едой, уменьшается объем потребляемой пищи.

если пить воду перед едой, уменьшается объем потребляемой пищи. Меньше сахара: замена сладких напитков на воду сокращает калорийность рациона.

замена сладких напитков на воду сокращает калорийность рациона. Легкость в тренировках: нормальная гидратация повышает физическую выносливость и сжигание калорий.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

