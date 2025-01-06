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Диетологи предупреждают: вот сколько колбасы можно есть без вреда

1:38
Здоровье

Колбаса давно стала привычной частью рациона многих, но действительно ли она так безобидна? Диетологи предупреждают: чрезмерное употребление этого продукта может нанести серьезный вред здоровью. Как утверждает врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, лучше ограничить употребление колбасы до 50 граммов дважды в неделю.

Колбасные изделия
Фото: Own work by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Колбасные изделия

Из чего состоит колбаса

Состав колбасы оставляет желать лучшего. В ней часто присутствуют соевый белок и мясо механической обвалки — хрящи, кожа и даже копыта. Также в продукт добавляют консерванты, которые, хоть и продлевают срок хранения, являются канцерогенами.

"Во многих колбасах огромное количество жира и холестерина, что повышает риск инфарктов и инсультов", — подчеркивает Марият Мухина.

Влияние соли и жира

Соль в составе колбасы — еще одна причина для осторожности. Она способствует повышению артериального давления, увеличивая вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы не готовы отказаться от мясопереработанных продуктов, ешьте их только утром. Это позволит организму вывести избыток соли до конца дня.

Полезные рекомендации

Для сохранения здоровья стоит внимательно относиться не только к колбасе. Например, при приготовлении курицы диетологи советуют удалять кожу, ведь в ней много насыщенных жиров. Избегайте хрустящей корочки — процесс гликации разрушает коллаген, ускоряя старение кожи и сосудов.

Уточнения

«До́кторская» — популярный в СССР и на постсоветском пространстве сорт варёной колбасы высшего сорта, соответствующий ГОСТ 23670-79.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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