Медведи в январе: леса Подмосковья таят опасность

Жители Московской области столкнулись с необычным явлением: бурые медведи, вместо того чтобы спать в берлогах, бродят по лесам даже в январе. В районах Сергиева Посада, Талиц и Хотьково местные жители заметили активность этих хищников.
В обычные зимы бурые медведи уходят в спячку, однако аномально теплая погода этой зимой нарушила их природный ритм. Недостаток снега и постоянные оттепели делают условия для зимовки менее комфортными, что может стать причиной их преждевременного пробуждения.
"Бессонные" медведи испытывают стресс, голод и тревогу, что может привести к агрессивному поведению. Специалисты отмечают: если зверь чувствует угрозу или неудовлетворен голодом, он становится опасным.
Эксперты также предполагают, что громкие звуки или человеческая деятельность в лесах могли разбудить животных. Особенно тревожным считается тот факт, что в районе Сергиева Посада обнаружены сразу две активные медведицы. Это повышает риск случайной встречи с ними.
Специалисты настоятельно советуют избегать прогулок по тропам, где могли пройти медведи. Следы или признаки присутствия животных — сигнал для немедленного отхода. Важно помнить: охота на бурого медведя в Подмосковье строго запрещена, так как этот вид находится под охраной и занесен в Красную книгу.
Если же встреча с медведем всё-таки произошла, важно не пытаться бежать или провоцировать животное. Соблюдайте осторожность и следуйте советам специалистов.
Бу́рый медве́дь или обыкнове́нный медве́дь (лат. Ursus arctos), — млекопитающее семейства медвежьих; один из самых крупных наземных хищников и один из самых распространённых представителей семейства медвежьих.
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